Yuridia comparte piñata de Pati Chapoy que sus fanáticos rompieron

Luego de las respuestas de la cantante sonorense a los comentarios que se hicieron en el programa que lidera la conductora hace varios años, los fanáticos han mostrado el apoyo a Yuridia y el repudio al programa de chismes.

Por la mente de Yuridia nunca pasó la idea de darle réplica a Pati Chapoy y a su programa "Ventaneando", así lo comentó en un video que compartió en sus redes sociales, en el que detalló que si las cosas se dieron así, fue porque Chapoy dijo algo que no es verdad: que ella no accede a que la entrevisten por haberla llamado "gorda", cuando en realidad fue porque son una empresa violenta, que se aprovechan de la gente y la gente lo tiene que saber, aseguró.

La exintegrante de "La Academia" lamentó que ellos ("Ventaneando") quieran hacerla ver como si estuviera peleada consigo misma y como si tuviera mil demonios; enfatizó que lo que no le parece es que la humillen y que insistan en pintarla como algo que no es.

"Si hay algo que no me gusta es que me humillen o que traten de hacerme ver como algo que no soy, porque una vez más ellos siguen pensando que tienen ese poder y no lo tienen, aquí yo tengo una voz y puedo contar lo que yo viví, y no he contado ni la mitad".

Condenó que Daniel Bisogno se burle de la gente que se quiere quitar la vida o que tiene depresión y que Pati lo haga de cómo reaccionan las mujeres embarazadas.

Gente en las redes está de lado de Yuridia

Desde hace una semana, Yuridia, con ayuda de sus fans, ha mostrado en sus redes testimonios de lo que se ha dicho de ella, durante 17 años, en ese programa de TV Azteca, y afirma que aún le falta mucho que contar de lo que vivió en aquellos años de sus inicios.

Entre los estados de Yuridia, llamó la atención uno que incluía una piñata que en una de sus caras traía el rostro de Pati Chapoy, y en la otra cara a los conductores de "Ventaneando", se trata de una piñata hecha por los fans de la cantante que se encuentra de gira por Estados Unidos.

"Desde 2019 los #yurifriendssinaloa buscábamos hacer justicia Yuridia rompimos esta piñata con mucha ira" , se lee en el mensaje que acompaña la imagen de dicha piñata.

Yuridia también posteó un mensaje que hace unos días compartió Pati Chapoy y que desató, de nuevo, la crítica de los cibernautas, la conductora escribió: "No entiendo cómo tanta gente se avergüenza de su cuerpo y nadie de su mente".