La conductora y actriz Yolanda Andrade reaccionó con molestia a las declaraciones del productor Enrique Gou, quien aseguró que ella le había comunicado que padecía esclerosis múltiple y que viajaría a Estados Unidos para recibir tratamiento.

En un mensaje dirigido al periodista Carlos Alberto, Andrade expresó su sorpresa y desaprobación por la difusión de información sobre su salud sin su consentimiento.

"Anoche yo te estaba escuchando, porque me cuesta mucho trabajo dormir, de pronto te oigo y dije: '¿cómo?'. Qué falta de caballerosidad" , dijo Andrade en un audio.

Además, desmintió haber hablado con Gou sobre un tema tan delicado y criticó que él compartiera públicamente información que no le corresponde.

"No tiene por qué decirlo así, se me hizo muy… no quiero decirlo, pero muy feo. No se me hizo correcto. En ningún momento yo le hablé. En fin, la gente me sorprende" , agregó.

Pese a su descontento, Andrade evitó dar detalles sobre su estado de salud y tampoco confirmó ni desmintió el diagnóstico mencionado por el productor.

Antecedentes de salud

Desde 2023, Andrade ha enfrentado diversos problemas de salud, incluyendo un aneurisma cerebral que afectó su visión, movilidad y habla. En 2024 sufrió recaídas y complicaciones adicionales, como la reaparición de problemas oculares y una infección en la sangre que la llevó al hospital.

A principios de 2025 intentó regresar a la televisión con el programa Montse & Joe, pero su estado de salud la obligó a hacer una pausa.

