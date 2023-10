Wendy Guevara debuta en la revista 'Rolling Stone'

Sin embargo, no sólo a nivel nacional ha causado furor, pues la revista "Rolling Stone" presentó a la ganadora del show en su sitio.

La influencer Wendy Guevara ha causado sensación en todo México tras ganar el reality "La Casa de los Famosos". Dicho programa le ha llevado a ganar protagonismo en diferentes proyectos.

Sin embargo, no sólo a nivel nacional ha causado furor, pues la revista "Rolling Stone" presentó a la ganadora del show en su sitio.

Por medio de la revista estadounidense, se dio a conocer una entrevista que se le realizó a la integrante de "Las Perdidas".

Con el título: "Una victoria para todos nosotros: cómo la influencer trans Wendy Guevara conquistó México" el medio internacional elogió a la creadora de contenido.

"Tengo que admitir que me siento un poco apachurrada porque quiero volver a casa. Pero este tren de la fama no pasa todo el tiempo. Si no te subes ahora, no volverá a pasar", expresó Wendy a la revista.

Aunado a ello, reveló que planea irse a Estados Unidos y poder "chin… por allá".

Asimismo, presumió: "Ando bien mamona porque Thalía me invitó a su casa. Cuándo vienes a verme?" Thalía ha sido muy dulce y me ha dicho que si alguna vez necesitaba algo, si me sentía triste o necesitaba un consejo, ella estaría ahí para ayudarme".

¿Cuántos años de exclusividad tiene Wendy Guevara en Televisa?

Por su parte, la influencer reveló al medio cuánto tiempo tiene de exclusividad con Televisa. "Lo diré aquí por primera vez. Nunca había mencionado cuánto tiempo... Me lo han preguntado muchas veces, y nunca había querido decirlo. Tengo un contrato de exclusividad de dos años, pero sólo para televisión".