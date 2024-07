Victoria Ruffo brinda declaraciones sobre Eugenio Derbez

La actriz compartió el momento del reencuentro con su ex pareja.

El nacimiento de Tessa le trajo distintas cosas a las familias Derbez y Ruffo, pues no solo disfrutan de la nueva integrante, si no, también provocó lo que pocos consideraban posible, el reencuentro del comediante con su ex pareja la actriz, por lo que cuando esto pasó, provocó un revuelo en redes sociales. Finalmente, la actriz brindó declaraciones ante este hecho.

La protagonista de varias novelas mexicanas populares, hizo hincapié en que era un momento de fiesta y que no había razón de que existieran diferencias entre familias.

“Estamos aquí para celebrar una nueva vida en familia y no tenemos porque pelear, al contrario que tiene que ver solidaridad” , externó.

Asimismo, compartió cómo fue el momento tan esperado por los usuarios, compartió que ambos se felicitaron y recalcó que entre ellos existe una buena relación: “siempre va a ver una unión por medio de José Eduardo” .

No obstante, aprovechó para recalcar que su primera nieta tiene la barba característica de la familia Derbez y de igual manera, agradeció a todos sus seguidores que enviaron sus buenos deseos.