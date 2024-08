Verónica Castro habla de la reconciliación con su hijo Cristian Castro

La actriz admite que le tomará tiempo retomar el vínculo que tenía con el cantante y Mariela Sánchez

Verónica Castro y Cristian Castro avanzaron en su camino para reconciliarse, pues tanto él como su pareja Mariela Sánchez ya se acercaron a ella para reanudar su vínculo.

Fue hace unos meses que se filtraron unos audios de la modelo argentina en la que hablaba mal del intérprete de "Azul" y de la propia actriz mexicana.

“ Estaban muy apenados los dos. Hablaron y me buscaron inmediatamente, y pues es lo que yo les decía: ‘No tengo nada qué decir. No tengo ni vela en ese entierro’. Solamente que les vaya bien, que sean felices, que estén contentos y tengan lo que están buscando, porque qué difícil es encontrar el amor en esta época ”, dijo Verónica en entrevista para "Ventaneando".

La protagonista de "La Casa de las Flores" también se pronunció sobre la decisión de su hijo de retomar su relación con Mariela, con quien llegó a llevarse bien en el pasado e incluso visitaron juntos la Basílica de Guadaluje en Ciudad de México.

“ Volvió, pero qué le vamos a hacer, el amor es así. ¿Cómo lo voy a tomar? ¿Quién no se equivoca en el amor? Todos nos equivocamos en el amor. Yo creo que todos estamos equivocados y llega un momento en el que decimos: ‘Dios mío, la regué’. Yo misma la regué cuántas veces, no tantas porque no fui de muchas veces en mi vida, pero sí me equivoqué ”, opinó.

Pese a todo, dijo que se mantendría ajena a la situación amorosa, pues su única prioridad es que su hijo sea feliz.

“ Ellos decidieron regresar. Será porque algo les quedó pendiente o tienen muchas ganas, porque sí estuvo feo el asunto. Pero yo no soy nadie para meterme. Mientras vea a mi hijo bien, o él me diga que está bien, lo menos que puedo hacer es quedarme calladita, tranquila, y pedirle a Dios que le vaya muy bien, que esté contento y que esto funcione. Y si dura, qué bueno; y si no, también, pero que no le duela, que no sufran los hijos, es lo que queremos todas las mamás ”, comentó la también cantante.