"Tú no hiciste a nadie": Niurka se lanza contra su ex Juan Osorio

La vedette le responde a su ex pareja tras defender a Irina Baeva por su actuación en "Aventurera"

Niurka no se quedó callada ante Juan Osorio quien aseguró que fue él quien impulsó su carrera. La vedette cubana sacó las garras después del comentario que hizo su ex pareja para defender a Irina Baeva, quien fue criticada por su desempeño en "Aventurera".

Todo comenzó cuando Niurka dijo que la actriz rusa no es una vedette y que por eso no bailó bien en el escenario.

Fue por eso que Juan Osorio, para defender a Irina, criticó a Niurka y le recordó que fue él quien supuestamente le abrió las puertas dentro del mundo del espectáculo.

" Y a la señora también, esta que tanto está hablando, ¿quién fue el que le dio su oportunidad? ¿Quién la llevó con Carmen Salinas y le tocó la puerta a Carmen Salinas para que le diera la oportunidad? No nos olvidemos que hay que ser agradecidos en la vida ", dijo Osorio a los medios de comunicación.





NIURKA SE LE VA A LA YUGULAR

Niurka no se aguantó y se fue con todo contra Juan Osorio, desmintiéndolo por medio de un video subido en sus historias de Instagram.

" No sabes lo que acabas de hacer, bebé. ¿Cómo se le dice a la persona que se inventa una mentira y se la cree?... Mira te voy a dar un norte, ¿Dónde me conociste? ¿En dónde te deslumbraste? Ay bobito ", dijo entre risas Niurka.

" ¿Juan, sabes cuál es tu habilidad? Encontrar muchos talentos en todos los sentidos, en todas las ramas y juntarlos. Esa es tu habilidad. Ya todos los talentos vienen bebé, ya no deberías adjudicarte el talento ajeno. Tú tienes la plataforma ".

También le criticó que pese al talento de Irina, no consiguió que interpretara a una vedette, ni mucho menos en una "Niurka".

" Prueba de que no eres el rey Midas es que no pudiste lograr que Irina interpretara a una vedette, parte de que has querido crear muchas Niurkas, pero no puede ser, porque Niurka solo hay una mi amor, con la pena ", sentenció.