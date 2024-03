Thali García se lanza contra Telemundo por lo sucedido en LCDLF4

La hermosillense acusa que fue drogada y trataron de perjudicar su imagen durante su estadía en 'La Casa de los Famosos'.

Thali García, exparticipante de la cuarta temporada de 'La Casa de los Famosos', denunció públicamente a Telemundo y a Endemol Shine Boomdong a través de una transmisión en vivo donde reveló que buscan demandarla.

La sonorense comenzó el video con la noticia de que había recibido un instructivo de notificación con la que buscan cobrarle una fortuna por haber ido a gritar a la 'Casa de los Famosos' y haber compartido unas capturas de pantalla de una conversación con un miembro de producción.

Si bien no especificó la suma exacta, reveló que se enfrenta a una potencial multa millonaria derivada de estas acciones.

La actriz especificó que con este comunicado su intención es dejar claro que no le tiene miedo ni a Telemundo ni a Endemol, y no permitirá que la amedrenten con amenazas de emprender acciones legales pues tiene pruebas de todo lo que ha contado.

Acusa a Telemundo por drogarla

En la transmisión que hizo en su cuenta de Instagram, la actriz comenzó su relato con la explicación de que el conflicto con la cadena de televisión no comenzó este año tras su ingreso al reality show, sino que es una problemática a la que se ha enfrentado desde que comenzó a trabajar en 'El Señor de los Cielos.

Entre los temas que Thali tocó durante su transmisión en vivo, acusó a Telemundo de drogarla y encerrarla junto a Lupillo en una suite.

"El médico que tienen adentro te medica, te sugiere ansiolíticos, te sugiere medicamentos sin siquiera abrirlos enfrente de ti" , mencionó.

Añadió que en una ocasión la obligaron a que se tomara una pastilla y después su vista comenzó a distorsionarse.

"Hubo un día, que estoy segura que me drogaron. Les dije que no me quería tomar una pastilla, hicieron que me la tomara y de repente yo veía doble en el cuarto con Lupillo, suite donde vivía encerrada" , enfatizó.

Aclara los rumores del supuesto romance con Lupillo Rivera

Por otra parte, dentro del video que tiene una duración de más de 40 minutos, la hermosillense aprovechó para aclarar los rumores que apuntaban a que había un supuesto romance dentro del reality show con Lupillo Rivera.

“Yo no tuve contacto físico absoluto con Guadalupe Rivera, sé que es los han hecho creer por todos lados” , apuntó.

Además, reveló que cuando se enteró de que buscaban perjudicar su imagen al crear un romance ficticio con el hermano de Jenny Rivera, se molestó bastante, pues no iba a permitir que volvieran dañar su imagen tal como sucedió en el reality 'Los 50'.

“Me puse como una fiera cuando me di cuenta que estaban tratando de dar a entender que tenía una relación extramarital con Lupe Rivera (…) De ninguna manera iba a permitir que dañaran mi imagen como lo hicieron en ‘Los 50’” , aseguró.