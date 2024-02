Lupillo Rivera habla de Hermosillo en La Casa de Los Famosos

En donde compartió a sus compañeros que sus hermanos Pedro y Gustavo son originarios de la Ciudad del Sol, al igual que Thalí García, ex participante del programa.

El cantante del regional mexicano habló sobre Hermosillo en el reality show La Casa de los famosos, que se transmite a través de la cadena de televisión Telemundo.

"Por eso Thalí hablaba tanto de Hermosillo, Sonora, porque de allá es", comentó.

...Y hasta del Cerro de la Campana

El cantante expresó el gusto por visitar constantemente el lugar, dado que vivía una buena convivencia con sus familiares en el reconocido Cerro de la Campana.

"Cuando me hice famoso, me gustaba ir mucho a Hermosillo a ver a mi abuela. Me ponía unas pedotas con los primos ahí en el cerro", destacó Lupillo.

A su vez, sus compañeros de cuarto hicieron alusión a que Hermosillo es el sitio con muy buena carne. También se comentó acerca de las temperaturas de la ciudad.

"Nada más que hace mucha calor ahí en Hermosillo", añadió Rivera.

