Celebra Teo González XV aniversario de Pollo López

El comediante se presentó en el Palenque de la Expo Gan.

Que el comediante de la cola de caballo Teo González venga cada año a Hermosillo a deleitar con su buen humor a sus fans ya se ha convertido en una toda una tradición y ello es gracias a la iniciativa de Rosticería El Pollo López, quienes este 2023 celebran quince años de ser los mejores en su rubro.

Y es que en palabras del artista originario de Jalisco: "Con Pollo López, ya no somos empresario y artista, somos una familia porque nuestra amistad viene de muchos años ", declara el famoso, que cada año presenta su show en el marco de esta importante celebración en la que él participa aproximadamente desde hace nueve años.

Puro buen humor

Fue el pasado sábado 25 de noviembre que Teo, quien celebra ya cuatro décadas de carrera artística, se presentó en las instalaciones del palenque de la Expo Gan, donde recibió a miles de asistentes, quienes pudieron disfrutar de este show a manera de regalo por parte del negocio que lleva consintiendo a sus clientes con los mejores productos, pero también organiza para sus consumidores este espectáculo de corte cien por ciento familiar.

Previo a su aplaudida presentación, en la que arrancó carcajadas del público y desde luego muchas sonrisas, Teo González atendió a los medios de comunicación en la sucursal de Pollo López del Mercado Número 2, donde además de regalar boletos para su show externó su agradecimiento a quienes hacen posible este evento, así como al cariño de sus fieles seguidores.

“Siempre es un gusto venir a Hermosillo y más con David López, la gente de aquí me recibe muy bien”, declaró Teo.

“El año pasado nos llovió y hoy no pinta para que vaya a llover, eso lo tengo que agradecer porque la todas las personas aguantaron, se mojaron y no se fueron y eso ¿con qué lo pagas? Con amor y con cariño, entregándote una vez más y vamos a estar allí brindando humor para chicos y grandes para que se la pasen bien”, expresó.

La familia de Pollo López, está de manteles largos por su festejo de aniversario y cuenta con ocho diferentes ubicaciones en Hermosillo y en una en el Poblado Miguel Alemán.

“Hay que cerrar el año con trabajo y con ánimo, yo le doy gracias a Dios que tengo salud y trabajo, lo demás yo me lo consigo. Agradecido con Dios porque esta año me permitió cumplir 40 años de comediante el día primero de septiembre cumplí años desde la primera vez que e pagaron por esto, porque antes lo hacía gratis, no me pagaban y yo bien menso no cobraba” , bromeó el artista quien inició su carrera en 1983.

Teo cerrará el año con una presentación en su natal Guadalajara con un cena baile show, que celebra desde hace 22 años en la Perla Tapatía.

15 aniversario de Pollo López

El comediante atendió a fans y prensa en la sucursal de Pollo López del Mercado N. 2.

Teo agradeció a David López por considerarlo para celebrar los XV años de Pollo López.

El comediante hizo reír a carcajadas al público que se dio cita en el Palenque de la Expo Gan.