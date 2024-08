Ofrecen sonorenses noche de contrastes en ‘La Academia’

Caro Heredia y Julio Ávila siguen luchando por su sueño de convertirse en artistas.

Trece alumnos continúan su sueño dentro de ‘La Academia’, reality show de TV Azteca que en las últimas semanas ha formado a los académicos de la decimocuarta generación quienes demostraron en este concierto el crecimiento que han tenido dentro de la competencia.

El quinto concierto de ‘La Academia’ dejó en evidencia el alto nivel de los participantes y la exigencia del jurado.

Caro Heredia conmueve a la “Diosa de la Cumbia”

Caro Heredia volvió a conquistar al público y al jurado de ‘La Academia’ con su interpretación de '¿Cómo Pagarte?' de Carlos Rivera. Su presentación en este concierto fue elogiada por los críticos, quienes destacaron su talento vocal y su capacidad para transmitir emociones a través de la música.

Lola Cortés quedó maravillada con la presentación de la originaria de Hermosillo: "Verte en el escenario es un gozo", expresó, y resaltó la versatilidad de la joven: “No pierdas esta facilidad de amoldarte a cualquier estilo de canción, puedes hacer lo que se te de la gana”.

Espinoza Paz resaltó su interpretación y la felicitó por su sensibilidad: “Estoy impactado contigo, y ojalá que algún día en un futuro me permitas escribirte canciones. Qué bonito, transmitiste lo que querías” .

Margarita, La Diosa de la Cumbia, quien se encontraba en el foro debido a que se presentó al comienzo del programa con los académicos, se mostró profundamente conmovida por la presentación de Caro. "Me hiciste llorar" , confesó la cantante.

Destacó su autenticidad y la emoción con las que Caro interpretó la canción: “Este movimiento que tú haces, es un movimiento de ángeles. Es algo maravillosamente bello, aparte de que tienes una voz divina tiene una cara que me da a mi la impresión de que eres una linda persona por dentro” , añadió.

Tras recibir las críticas, la sonorense de 26 años se mostró agradecida por las palabras de los jueces: "Me llevo justo esta noche los comentarios de los jueces y las palabras que me dedicó Margarita como un gran regalo" , expresó.

Julio Ávila interpreta 'Ojos Marrones'

Julio Ávila se presentó en su quinto concierto dentro del reality show con la interpretación de ‘Ojos Marrones’ de Lasso. Su presentación, aunque mostró su potencial vocal, los críticos consideraron que hay puntos a mejorar.

El panel destacó el color de voz de Ávila, considerándolo un elemento diferenciador en su interpretación. Tanto López Gavito como Lola Cortés coincidieron en que la presentación comenzó de manera atropellada, sin embargo fue más crítica, y señaló nuevamente sus problemas de baile.

“Me gustan este tipo de canciones para ti pero creo que esta noche no fue la mejor, hay que cuidar la afinación, tienes problemas de cuadratura al bailar terribles, te descuadraste tan solo caminando, ten cuidado con eso” , comentó la actriz.

Por su parte, Chiquis Rivera destacó el coro de la interpretación: “Al inicio no me gustaron mucho los graves, pero en el coro me encantó” , enfatizó la hija de Jenni Rivera.

Además su crítica, el intérprete de ‘Tiene razón la lógica’, nuevamente retomó la oferta que le hizo al hermosillense en el concierto pasado de ser su productor: “Cuando yo sea tu productor y estemos afuera vas a competir solo contigo y ahí es donde vamos a hacer las cosas que queremos hacer y vas a cantar las canciones que te quedan a ti especiales”, mencionó Paz.

Al bajar del escenario, Julio admitió que su presentación tuvo fallas debido a que no podía escuchar bien su voz, sin embargo, expresó sentirse contento con su interpretación y que Espinoza Paz recordara su promesa: “Qué fortuna la verdad me dio mucho gusto que no se olvidó del tema que vamos a grabar un disco saliendo de aquí” , comentó el sonorense de 20 años.

Al finalizar el concierto, se dio a conocer el nombre del académico que resultó expulsado este domingo: Leo Nava, originario de Gómez Palacio, Durango. Nava, de 22 años, se convirtió en el séptimo eliminado tras haber interpretado 'Borracho de Amor'.