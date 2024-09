La serie "Shogun" hace historia con 18 premios Emmys

La serie se convirtió en la gran ganadora de la noche, por encima de "The Bear" que tenía 24 nominaciones

En una noche en donde la presencia mexicana estuvo presente en la edición 76 de los Premios Emmy, así como los discursos de empoderamiento femenino y hacia los latinos, la serie “Shogun” arrasó en en esta ceremonia en el teatro Peacock de Los Ángeles.

La semana pasada se entregó los premios para las artes creativas en donde esta serie se llevó 14 estatuillas, convirtiéndose en la serie más galardonada en una sola temporada. Hoy se llevó cuatro premios empatando con “El oso” y “Bebé Reno”.

Nava Mau, actriz trans originaria de la Ciudad de México perdió en Mejor actriz de reparto de una miniserie, serie de antología o película por “Bebé reno”, en donde triunfó Jessica Gunning del mismo programa, en donde interpretó a una mujer obsesiva y patológica.

Este año hubo una gran representación queer en la televisión, no sólo por la mexicana Nava Mau con su primera nominación, sino por la novena de Holland Taylor, así como Jonathan Bailey y Matt Bomer, quienes interpretaron a dos amantes, compañeros de viaje.

Diego Luna y Gael García Bernal pasaron al escenario y este último dijo en broma que aceptaron ir para aumentar el rating. “Nos dijeron que los Emmys perdieron gran parte de la audiencia, así que Diego y yo decidimos hacer algo para desplazar los límites y quitar las fronteras”.

Enseguida Diego agregó en español: “buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a los Emmy, un saludo para quienes hablan español en esta sala y a las y los más de 50 millones que hablan español en este país”.

Ambos presentaron la categoría de Mejor dirección de una serie o película limitada en el que la mexicana Issa López perdió por “True detective: night country”, contra Steven Zaillian por “Ripley”, quien ya ganó el Oscar a Mejor guion por “La lista de Schindler.

En cambio sí se alzó con el trofeo Jodie Foster a Mejor actriz, quien le dedicó el premio a López con quien trabajó “hizo esta serie pensando en estándares para mí, (le dedico) el premio a la gente indígena y a Alex, mi esposa, el amor de mi vida”.

Casi al final de la ceremonia, subió el elenco de “Shogun” para recibir el premio de mejor serie drama, momento en el que Hiroyuki Sanada, quien además se llevó el premio a Mejor actor en una serie dramática dijo en japonés: “la pasión y los sueños que hemos heredado de ustedes han cruzado los océanos y las fronteras”.

Liza Colón Zayas, quien ganó en mejor actriz de reparto en una serie de comedia por “El oso”, añadió en su discurso: “a todas las latinas que están viéndome, sigan creyendo y voten, voten por sus derechos”, dijo.









Esta es la lista completa de ganadores:

Serie dramática: “Shōgun"

Serie de comedia: “Hacks”

Mejor miniserie: “Baby Reindeer”

Mejor actor de una serie de comedia: Jeremy Allen White - "The Bear"

Mejor actor de una sere de drama: Hiroyuki Sanada - “Shōgun”

Mejor actor de una miniserie o película para televisión: Richard Gadd - “Baby Reindeer”

Mejor actriz de una serie de comedia: Jean Smart - “Hacks”

Mejor actriz de una serie de drama: Anna Sawai - “Shōgun”

Mejor actriz de una miniserie o película para televisión: Jodie Foster - “True Detective

Actor de reparto en una serie de comedia: Ebon Moss-Bachrach - "The Bear"

Actor de reparto en una serie de drama: Billy Crudup - “The Morning Show”

Actor de reparto en una miniserie o película para la televisión: Lamorne Morris - “Fargo”

Actriz de reparto en una serie de comedia: Liza Colón-Zayas - “El Oso”

Actriz de reparto en una serie dramática: Elizabeth Debicki - “The Crown”

Actriz de reparto en una miniserie o película para la televisión: Jessica Gunning - “Baby Reindeer”

Dirección de una serie de comedia: Christopher Storer - "The Bear"

Dirección de una serie de drama: Frederick EO Toye - "Shogun"

Dirección de una miniserie: Steven Zaillian- "Ripley"

Mejor reality show: “Los Traidores”

Serie de variedades con guión: “La semana pasada esta noche con John Oliver”

Guion de una serie de guion: "Hacks"

Guion de una serie de drama: "Caballos lentos"

Guion para un programa de variedades: "Just For Us"

Guion de una miniserie o película para televisión: "Baby Reindeer"