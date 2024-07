Shanik Berman pone en jaque 'La Casa de los Famosos' con fuertes revelaciones

La actuación de Shanik Berman que no deja indiferente en La Casa de los Famosos

Shanik Berman no sólo ha dado de qué hablar en las primeras horas de "La Casa de los famosos México" por entrar al reality con un maniquí con el rostro de su esposo, también lo ha hecho por sus comentarios y revelaciones que algunos tachan en redes como "golpes bajos" e imprudencias.

La conductora de 65 años ha interrogado a varios de los habitantes de la casa, y con la habitante sorpresa número 15, Paola Durante, tuvo una conversación que le sacó las lágrimas a la ex edecán del fallecido Paco Stanley, pues mientras contaba que tuvo una amarga historia de amor con un ex, Shanik opinó al respecto e hizo una fuerte revelación.

Que el hombre del que Paola hablaba, que comenzó con ella aún estando casado, regresó con la esposa una vez que terminó con ella, algo que al parecer Durante no sabía y que le sorprendió tanto que no pudo evitar llorar.

"Me iba a casar hace tres años, y sí me fue muy mal, me enamoré heavy...", comenzó contando Paola, pero Shanik interrumpió: "pero estaba casado..."

A lo que Durante reaccionó: "No bueno, estaba separado ya Shanik, me dio anillo..."

"Pero volvió con la esposa", remató la conductora de "Hoy"

"Pues no sé, tú sabes más que yo", respondió Paola contrariada. "¿Y regresó con su esposa?, me acabo de enterar", dijo mientras se secaba las lágrimas del rostro.

En el pasado, Paola contó lo mal que terminó esa relación, pues el hombre con el que se iba a casar se terminó llevando cosas y muebles de la propiedad en la que vivían juntos.

El incómodo momento que pasó Paola Durante se viralizó en redes; antes de entrar a "La casa", Paola dio de qué hablar varias semanas porque su nombre aparece en la serie "¿Quién lo mató?", que aborda el asesinato de Paco Stanley y donde es encarnada por Belinda.

"Shanik debe tener un día de preguntas con cada participante". "Shanik dando la exclusiva primero que nadie". "Shanik ya dió más contenido en 2 días que el Albacete en toda su temporada", son algunos de los comentarios que aplauden la actuación de la conductora.