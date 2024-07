Shanik Berman, ¿saca del clóset a Fernando Colunga en LCDLF2?

La polémica conductora hizo una revelación en "La Casa de los Famosos México"

Shanik Berman mantiene su estrategia de compartir chismes de otros artistas para garantizar su estadía en "La Casa de los Famosos México", pues recientemente hizo una polémica revelación sobre Fernando Colunga.

Todo ocurrió en una charla que la conductora tuvo con Adrián Marcelo donde hablaron acerca de las preferencias sexuales del actor de telenovelas como "María la del Barrio" y "Alborada".

El famoso influencer preguntó directamente a Shanik sobre el tema y aunque ella no lo confirmó con palabras, sí hizo ademanes para dar a entender que podría ser homosexual, un rumor que desde hace años ha circulado en la industria del espectáculo en México.

Fernando Colunga es alguien que ha mantenido su vida sentimental en privado, lo que genera especulaciones por parte de sus fans sobre su sexualidad.

Recientemente en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, explicó el hermetismo con el que maneja su privacidad.

“Tenía una muy buena relación [sentimental], me iba muy bien, el día que se hizo pública se volvió un desastre, entonces aprendí de esa manera, pero además me di cuenta que en todo ese proceso ni me dio más para la carrera, me di cuenta que no era el camino que yo quería tomar utilizar a nadie ni que nadie me utilizara a mí para tratar de figurar, la verdad es que decidí que ese no era mi camino”, confesó.