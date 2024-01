Sergio Mayer respondió a declaraciones de Wendy sobre los roces que tuvieron

Sergio Mayer pide un "cara a cara" con Wendy Guevara

Sergio Mayer ya reaccionó a las declaraciones de Wendy Guevara sobre que tuvo que hablar con un ejecutivo de Televisa para que Mayer dejara de intervenir en sus contratos y temas de trabajo, luego de que tras salir de 'La casa de los famosos México', el exGaribaldi la asesorara.

En entrevista con Adela Micha, Wendy, ganadora del reality 'La casa de los famosos', contó que luego de suscitarse unos roces con Mayer, ella pidió que 'se lo quitaran', pues no se estaba sintiendo del todo cómoda, pues Sergio le dijo que ya no sería necesaria la intervención de su mánager Joel Echeverría.

Guevara, que se dio a conocer en las redes en 2017 tras un video viral junto a su amiga Paola Suárez, relató que en una ocasión Mayer se molestó por el aspecto que traía, reacción que la desconcertó por completo: "Nunca lo había visto así, yo lo vi como otra persona".

Sergio Mayer le responde a Wendy

A través de un video, Sergio Mayer respondió a las declaraciones de Wendy sobre los roces que tuvieron cuando él comenzaba a encargarse de algunos de sus asuntos laborales, Mayer le hizo una invitación directamente a Wendy para estar 'cara a cara' en un video y platicar sobre las dudas y comentarios que tenga, los cuales ha expuesto últimamente.

Mayer pidió derecho de réplica y propuso que el encuentro en vivo se dé el próximo miércoles o jueves, pues en este momento Wendy viajó a Cuba por trabajo.

Sergio aprovechó la oportunidad para invitar a Wendy a que sea madrina de su canal de YouTube.

"Mi querida Wendy, quiero que seas la madrina de mi canal" , expresó el exGaribaldi; cibernautas se le fueron encima y le pidieron a Wendy no acepte el 'cara a cara' que propone Sergio Mayer.

"No mi querido Sergio, primero debe ser con base a la agenda de nuestra Wendy porque ahorita anda muy ocupada triunfando". "No ahorita no Tata". "Wendy no va a querer es muy lista". "No Sergio así no, júntense con @Adela Micha ahí aclaren tu molestia". "Y así facturas ¡no Sergio Mayer! ¡Ahorita no andamos amadrinando a nadie!", se lee entre los comentarios.

Anteriormente, Sergio Mayer aseguró que Wendy no tenía idea de lo que declaraba, porque él veía las cosas con los abogados de ella, y que Televisa la había canalizado con él para que la ayudara con ciertos temas.