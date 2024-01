Sergio Mayer incursiona en OnlyFans

El actor abrió su perfil para recibir otra fuente de ingresos que le ayude a mantener a su familia.

Sergio Mayer se ha vuelto tendencia en redes sociales tras iniciar en la plataforma OnlyFans. El actor recientemente reveló que dio de alta su perfil para conseguir ingresos monetarios y continuar con la manutención de su familia.

" Hay personas a las que se les hace muy sensual los pies o que les gusta tu espalda, son fetiches y no tiene nada de malo, hay gente que paga por ver tus pies; mis hijas no saben, no vivieron lo de 'Sólo para mujeres', es otra generación, igual al principio me dijeron que cómo se me ocurría hacerlo y les dije: 'mis amores, alguien tiene que pagar las escuelas. No tengo problema, ni empacho en decirlo' ".

El empresario añadió que en su cuenta se podrá observar cosas distintas a las que se han visto en él.

" ¿Por qué lo hago? porque quiero, porque puedo y porque tengo con qué. El que tenga dudas al respecto que lo revise ", afirmó.

Sérgio también comentó lo que piensa su esposa Issabela Camil al respecto.