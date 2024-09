Selena Gomez se convierte oficialmente en multimillonaria

La cantante y actriz acumuló una gran fortuna gracias a su línea de belleza Rare Beauty

¡Es oficial! Selena Gomez se unió al "club de los multimillonarios" al alcanzar más de mil 300 millones de dólares en su patrimonio. Esto quiere decir que la cantante de 32 años es una de las multimillonarias más jóvenes del mundo.

De acuerdo al portal Bloomberg, la ex estrella Disney logró acumular una gran fortuna gracias a las regalías de su música, la producción de su serie de Hulu "Murders in the Building" y especialmente su línea de belleza Rare Beauty que lanzó el febrero de 2019.

Su empresa de maquillaje superó a otras marcas por sus precios accesibles y gran calidad, lo que le generó grandes ganancias; tan solo el año pasado ganó 350 millones de dólares en ventas.

También la intérprete de "Love Song" cuenta con su startup de salud mental Wondermind, valorada en 100 millones de dólares y que ha tenido una excelente respuesta por parte del público.

" Selena no es solo una estrella del pop, es una empresaria polifacética con diversas fuentes de ingresos que contribuyen a su impresionante patrimonio neto ", dijo Stacy Jones, fundadora de Hollywood Branded.