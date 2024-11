Sandra Echeverría defiende su reconciliación con Leonardo de Lozanne

La actriz se sinceró sobre su breve separación de Leonardo de Lozanne

Para Sandra Echeverría, una de las etapas más oscuras de su vida fue su separación de su esposo Leonardo de Lozanne, con quien acaba de cumplir 10 años de casada.

Fue en dos ocasiones que la pareja decidió poner en pausa su matrimonio, aunque la más reciente era la que apuntaba a un posible divorcio.

Sin embargo, lograron arreglar las cosas entre ellos y ahora siente que su amor está más fuerte que nunca.

“Pues bien, obviamente como todas las parejas, hemos tenido nuestras subidas y nuestras bajadas, pero creo que de todo se aprende, de todo se va uno, pues no sé, acercando más, conociendo más, valorando más”, explicó Sandra durante un reciente encuentro con los medios de comunicación.

La actriz de telenovelas considera que su tiempo distanciada del vocalista de Fobia les ayudó a reevaluar su relación y a valorar el amor que se tienen el uno al otro.

“Y creo que estamos ahorita en una etapa en donde realmente la distancia y todo nos ayudó mucho a valorar el amor que nos tenemos y a decir: ‘no nos vamos a soltar, vamos a seguir luchando’. Y estamos mejor que nunca, más enamorados que nunca”, contó Echeverría.

'Sientes un dolor que no se te quita' (dESCANSO)

También Sandra fue muy honesta respecto a cómo resintió el tiempo separada de Leonardo, pues describió la experiencia como un dolor en el cuerpo que no se quita.

“Cuando te separas del amor de tu vida, sientes una depresión, un dolor en el cuerpo que no se te quita. Y de repente piensas que con el tiempo se va a ir curando, que el tiempo te lo va a ir, este, te va a hacer que lo olvides, y a la mera hora es que no. Y yo creo que ahí fue realmente donde nos dimos cuenta que había que luchar por esto, porque realmente valía la pena luchar por el amor”, manifestó.

Además, también admitió que fue muy difícil enfrentar los cuestionamientos de la prensa durante ese periodo, e incluso después, cuando fue juzgada por su reconciliación.

“Sí, pues es que de repente está uno muy triste, ¿sabes? Y sí, me pasó de repente que el día que lo anunciamos, ya me estaban buscando reporteros. Entonces es como de: ‘Give me break. No, dame tantito tiempo de poder digerir esto’”, confesó.

“O sea, hay momentos donde no puedes ni hablar porque te echas a llorar. Es muy fuerte, pero bueno, ahorita estamos en un gran momento y les puedo decir que gracias, gracias a todos por el apoyo, gracias por su cariño, porque también gracias a ustedes estamos bien”, agregó.

Sandra y Leonardo se separaron en 2022 por presuntas diferencias en la crianza de su hijo y en la forma de concebir su matrimonio. En 2023 intentaron retomar su relación, pero no lo consiguieron, hasta mayo de 2024 que confirmaron su reconciliación definitiva.