Salvador Zerboni confirma que perdió el oído izquierdo

El actor estuvo hospitalizado durante cinco días por vértigo y pérdida de la audición

Salvador Zerboni hizo impactantes declaraciones durante un encuentro con la prensa, al revelar que perdió el oído izquierdo.

Fue en la conferencia de la obra de teatro “Vidita Mía” que el actor de telenovelas como “Abismo de Pasión” confirmó que fue diagnosticado con hipoacusia, un trastorno que dificulta o impide escuchar sonidos.

“Vengo saliendo del hospital”, dijo Salvador, mientras mostraba a la prensa su pulsera blanca. “Traté de pasarlo en alto, no me gusta victimizarme (…) traté de guardarlo, estuve cinco días internado en el hospital. Me declararon hipoacusia y un vértigo que debería estar en casa”.

De acuerdo a Salvador, fue el lunes 11 de noviembre que despertó con vértigo y con la pérdida de audición del oído izquierdo, por lo que tuvo que ser hospitalizado durante 5 días.

“Desperté el lunes sin poder escuchar del lado izquierdo, perdí totalmente el oído, con un vértigo que no podía ni caminar por eso estuve internado en el hospital. Ahorita voy como borrachito del pueblo tambaleándome de un lado a otro, pero ya empiezo poco a poco a quitarme el vértigo”, relató el actor.

Todo parece indicar que, con tratamiento, Zerboni podrá recuperar el oído, y en cuanto al vértigo todavía tiene problemas para caminar sin tambalearse.

“El oído tendré que estar en tratamientos, en inyecciones de cortisol directamente al tímpano (…) esto va a costar unas dos semanas más o menos. Ruego a Dios salir adelante, vamos a seguir trabajando en esto, me va a costar un poco de trabajo, pero rodeado de tanto talento yo creo que nos vamos a adaptar y vamos a adaptar los trazos (de la obra)”, agregó.

“Gracias a Dios no encontraron ninguna cosa en las tomografías, en las radiografías, en las resonancias, cosas de sangre, gracias a Dios, al parecer es un virus como covid o influenza que se toma en el aire. Definitivamente he estado muy agotado, muy triste, con mucho miedo, pero bueno al toro por los cuernos, aquí estoy dando la cara con un ching… de miedo, pero con muchas ganas de salir adelante”, finalizó.

