Sabine Moussier teme ser eliminada del programa por sus deudas

Junto a Gala Montes, Mario Bezares y Arath de la Torre, Sabine es una de los cuatro participantes del reality show que están peligro de ser eliminados.

Estamos a unas horas de conocer quién será la o el próximo eliminado de 'La casa de los famosos' y Sabine Moussier es una de las participantes que está en peligro, situación que ha descolocado emocionalmente a la actriz, pues antes de entrar a la casa tuvo que pedir dinero prestado, ya que, como ella misma reconoce, se encuentra atravesando una crisis económica.

Moussier, junto a Gala Montes, Mario Bezares y Arath de la Torre, son los cuatro participantes del reality show que están peligro de ser eliminados.

Y aunque cada una y uno de ellos han mostrado preocupación por su posible salida, la más angustiada es, al parecer, la antagónica de telenovelas.

Esto debido a que no se encuentra en una buena situación económica, como confió a Maxine Woodside antes de entrar a la casa, pues reconoció que aceptó la invitación a participar en el programa, debido a que, desde que perdió la exclusiva con Televisa, su afluencia de dinero ya no es la misma.

"¿Por qué acepté? Porque tengo dos hijos, porque decidieron quitarme mi exclusividad y (quitarme) mi trabajo hace muchísimo tiempo" , argumentó.

A esta circunstancia se sumó las operaciones a las que Moussier tuvo que someterse, debido a los problemas de cadera que presenta desde hace años.

De hecho, cuando Shanik Berman seguía dentro de la casa, la villana de melodramas le contó que tuvo que recurrir a su madre para pedirle prestado dinero.

"Sabine Moussier se endeudó, me dijo: '-Estoy muy endeudada, le tuve que pedir prestado a mi mamá'" .

La actriz mostró preocupación, pues su madre padece de cáncer y necesita del dinero para solventar sus tratamientos.

Expresa gran angustia

Y si bien, la actriz ha mostrado en varias ocasiones que padece por sus problemas de dinero, ya que todavía es responsable de todos los gastos de su dos hijos, Camina y Paulo, fue después de la nominación que comenzó a mostrar la gran angustia que le causa pensar en ser eliminada, pues ya no recibirá el sueldo que goza por pertenecer dentro del reality.

"Yo también puedo cocinar, oh sí... y trapear, barrer... Diosito, tú sabes, tú sabes que me merezco estar aquí y que lo necesito más que todos ellos" , dijo entre risas, mientras conversaba con su compañero Agustín Fernández.

Pero, ya más afectada, en una confesión a solas a una de las cámaras del cuarto Tierra, entre lágrimas, Sabine volvió a desahogarse:

"Esto me cuesta trabajo aceptarlo enfrente de todos, duele... pero no me gusta estarle diciendo, ni a mi equipo ni a nadie; me gusta parecer fuerte, no tengo nada qué decir, sólo que me duele y que lo necesito, los necesito mucho" .

Al conocer que fue nominada por las mujeres del Team Mar, Sabine confió a Adrian Marcelo que ya no les hablaría y, a algunas de ellas, les hizo saber lo disgustada que se encontraba por que votaran en contra suya.