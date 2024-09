"Me va a tocar reconstruirme", Ricardo Peralta tras su salida de LCDLFM

El influencer se convirtió en el séptimo eliminado del reality

Después de 50 días y miles de seguidores menos, Ricardo Peralta fue eliminado de "La Casa de los Famosos México". Anoche, y por decisión del público, el influencer quedó fuera de la competencia, en medio de una fuerte polémica.

Y es que, el youtuber pasó de ser uno de los participantes más queridos a uno de los más odiados; incluso fue duramente criticado por sus comentarios en contra del feminismo y algunas actitudes en contra de sus compañeros, al grado de que perdió a más de 300 mil fans en sus redes sociales y el apoyo de la comunidad LGBT+.

Después de su eliminación, Ricardo ofreció sus primeras declaraciones, en las que se mostró sorprendido por el resultado y reflexionó sobre su paso por el reality y su futuro: "me va tocar reconstruirme", dijo a Cecilia Galliano y Mauricio Garza durante la postgala.

Asimismo, y ante la evidente falta de apoyo que tuvo todo su equipo, Peralta confesó que teme lo que el público pueda pensar de él; aunque ya está mentalizado para lo que sea; incluso ya puede intuirlo: "A mí ya me votaron a la basura. Dijeron: "ay no gracias, ahorita no", agregó.

Sin embargo, reconoció que los comportamientos tóxico que hubo en el cuarto Tierra, también estuvieron presentes en el resto de sus compañeros, aunque de alguna manera a ellos les afectó más: "Todos, en esa casa, llegamos a hablar de más, todos hablamos mal de todos... porque hay situaciones que te llevan al límite".

Sobre lo que el público vio de él al interior del programa, afirmó que le faltó mucho que dar, pero nunca dejó de ser cien por ciento él: "ese (el de la casa) soy yo con sus claros y con sus oscuros. Traté de ser orgánico y natural", expresó.

Por último, aclaró que tras esta experiencia retomará su carrera como creador de contenido, y buscará aprender de lo que vivió para crecer tanto personal como profesionalmente.

