Usuarios muestran inconformidad tras resultados de Miss Universo

Uno de los argumentos que más suenan es que la preferida para llevarse la corona era, a claras luces, la venezolana Amanda Dudamel, por lo que al escuchar que había quedado en segundo lugar.

Pese a que la más reciente edición de Miss Universo se llevó a cabo desde otra perspectiva, al visibilizar la fuerza de la mujer dentro de la sociedad como objetivo principal, la polémica no se dio a esperar, debido a la inconformidad que usuarias y usuarios manifestaron en redes sociales, ya que no sólo no estuvieron de acuerdo con el triunfo de R´Bonney Gabriel, la representante de EU, sino que aseguraron que los resultados ya estaban planeados.

La 71° edición de Miss Universo se llevó a cabo con la bandera del empoderamiento de la mujer alzándose por lo más alto, pues luego de ser organizada por hombres, finalmente, una mujer está al frente de la gestión y logística de dicho evento que, con el paso de los años, ha perdido popularidad debido a la inherente sexualización de la mujer, al dotarla de supuestas virtudes físicas que la hacen ser "más bellas" que otras mujeres.

Sin embargo, con la llegada de Anne Jakapong a liderar dicho certamen, el giro con el que se realizó Miss Universo 2023, de acuerdo con la empresaria transgénero tailandesa que adquirió la organización por 20 millones de dólares, cambiaría la concepción que se ha construido en torno a esta competencia de belleza; así lo expresó en su discurso de anoche:

"Ha sido un asunto de 70 años que la organización fue dominada por hombres, pero hemos hecho un cambio, es el momento de las mujeres, para que sean las líderes. Bienvenidos a la nueva era de la plataforma del poder femenino. Ahora va a ser algo liderado por mujeres para ustedes, las mujeres, incluidas las transgéneros".

Aunque Jakapong, una de las mujeres más acaudaladas del gigante asiático, planteó que el concurso garantizaría la inclusión, el nombre de Irma Miranda, la representante mexicana, se convirtió en tendencia en Twitter, no sólo por su gran desempeño, sino porque pese a destacarse en su arribo en el escenario de Miss Universo, la sonorense no pasó la primera ronda.

De esta manera, en redes sociales señalaron que parecía muy sospechoso el hecho de que la nueva dueña de Miss Universo había tenido problemas públicos con Andrea Meza, la representante de México en 2020, luego de que Jakapong externara en sus redes sociales lo disgusta que estaba con el hecho de que la competidora de Tailandia no se hubiera el primer lugar, así como no tuvo empacho en indicar que no estaba de acuerdo con que se seleccionaran gran número de finalistas latinoamericanas.

Por ello, cuando el nombre de Irma Miranda no fue pronunciado entre las 16 semifinalistas, en redes no dudaron en sugerir que se trataba de una venganza, debido a que la dueña del certamen no tiene simpatía por nuestro país, pero la inconformidad de los internautas no se detuvo ahí, sino que se evidenció todavía más cuando, al finalizar la competencia, fuera R´Booney Gabriel, la representante de EU, la ganadora de esta edición.

Las quejas inundaron el hashtag #MisUniverso2023, acusando al certamen de ser planeado, como lo fue en sus ediciones anteriores, y cuestionándose que si la gran potencia mundial seguiría llevándose el título, cuáles eran los supuestos valores que, con la gestión de la empresaria tailandesa, se sumarían a la competición.