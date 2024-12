Triunfa Regina Pavón en 'Las Hermanas Guerra'

La actriz interpreta a Sofía en la serie mexicana que sigue dentro del Top 10 de Netflix

Regina Pavón cosecha los frutos de su éxito, y está agradecida de lo bien recibida que fue la nueva producción mexicana de Netflix "Las Hermanas Guerra", que a más de 15 días de su estreno sigue dentro del Top 10 de series más vistas de la plataforma de streaming.

" Estoy súper contenta. Ha sido una locura el recibimiento de la gente. Digo no solamente en nuestro país, que es algo que nos hace muy felices, sino también en muchísimas partes del mundo. Ahorita estamos en cuarto lugar a nivel mundial en Netflix. Sabíamos que a la gente le iba a gustar, pero no esperábamos esta respuesta ", dijo Regina en exclusiva para e Media.





Un personaje que le cambió la vida

Regina interpreta a 'Sofía' dentro de "Las Hermanas Guerra", la hija de un importante empresario en Durango que está comprometida con su amigo de la infancia, 'Pedro' (Bernardo Flores). Sin embargo, aunque parece tener la vida resuelta, 'Sofía' oculta un profundo secreto.

"Sofía es muy práctica y siempre se ha aprendido a que pues hay que seguir las reglas y mientras pues ella pueda seguir con sus relaciones con vidas, pues en realidad ella no tiene problema como ninguno. Pero está enamorada de alguien más, de su mejor amiga que ya está cansada como de esperarla y de fingir porque pues ella no necesita hacer ningún negocio con ninguna familia", comentó.

Regina considera que una de las lecciones más importantes que aprendió de su personaje es ser fiel a ti mismo, y que siempre hay que buscar la felicidad y el crecimiento propio.

"Creo que es un mensaje muy lindo que da queda la serie a través de mi personaje. Que hay que ser felices, que las personas que te aman te van a aceptar tal como eres. Uno debe de tener la libertad de ser feliz, y de rodearse de personas que te acepten, te apoyen y que siempre estén contigo para ayudarte a crecer", continuó.

Un éxito mexicano en Netflix

Regina está agradecida de formar parte de una de las series mexicanas más exitosas del año, donde comparte créditos con Ana Serradilla, Claudia Álvarez, Ana Valeria Becerril y más.

" Es una serie en la que hay tantos personajes con el que cualquiera se puede identificar. Es un drama muy bien hecho, sin miedo a nada, a subir el nivel en las escenas y que pasen cosas muy cañonas, muy fuertes. En cada capítulo pasa algo que mantiene al público así, al filo de la silla. Y creo que he sido pues parte del éxito, que que justo que haya tantos personajes con los que te puedes identificar, y también a los cuales odiar al mismo tiempo ", describió.

Pese al éxito que recibió la serie, no cree que vaya a existir otra temporada, pues la historia cierra después de los 20 capítulos que ya están disponibles en la plataforma. Por lo pronto, la actriz tiene otros proyectos en puerta.

" Pues mira, otra temporada de las hermanas Guerra no lo creo. No se ha hablado. Digo, uno nunca sabe, pero pues los que ya hayan terminado de ver la serie sabrán a qué me refiero, que creo que está complicado -ríe- Pero gracias a que trabajé con esa casa productora que es Mar Abierto, justo ahorita estoy haciendo otra serie con ellos que se llama 'Pecados inconfesables '", agregó la también actriz de "No manches, Frida".

" Creo que saldrá el año que entra y ahorita acabo de estrenar 'Siete Veces Adiós' que es una obra musical original de Alan Estrada. Es una obra que lleva tres años de éxito, que han estado 12 elencos, ha estado Fernanda Castillo, Zuria Vega, Ana Brenda Contreras y bueno, ahora estoy con Natalia Téllez ", finalizó.

NO TE PIERDAS LA SERIE

Las Hermanas Guerra

Elenco: Regina Pavón, Ana Serradilla, Claudia Álvarez, Ana Valeria Becerril y más.

Dirigido y escrito por: José Ignacio Valezuela

Sinopsis: Las hermanas Perla y Antonia Guerra quedan divididas después de un acto de amor y traición. Un oscuro secreto del pasado hará que las hermanas se enfrenten cara a cara y que rindan las cuentas pendientes.

Plataforma: Netflix