La artista española expresó su emoción por unirse a su programa favorito de los últimos años.

Este viernes, la cuenta oficial de 'Euphoria' anunció a los actores que regresarán al programa en la tercera temporada y quiénes se unirán al reparto de la aclamada serie de HBO.

Las celebridades que regresan para la nueva temporada son Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Eric Dane, Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry y Colman Domingo.

La salida de Barbie Ferreira

Barbie Ferreira, quien interpretó a Kat en las primeras dos temporadas, había anunciado en agosto de 2022 que no regresaría para la tercera entrega y, posteriormente, explicó que se debía a que su personaje ya no encajaba en el programa.

"Creo que mi personaje, a quien amo, no tiene un lugar hacia donde ir. Hay lugares a los que podría ir, pero no creo que eso encajaría con la serie, no sé si eso le iba a hacer justicia" , declaró en el podcast Armchair Expert.

Rosalía formará parte del elenco

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios fue que Rosalía se unirá al elenco en esta temporada.

"Si hay algo que me emociona tanto como crear una buena melodía o escribir grandes letras es convertirme en una mejor intérprete cada día" , expresó la cantante española. "'Euphoria' ha sido mi serie favorita en los últimos años y no podría estar más feliz y agradecida por actuar al lado de estas increíbles y talentosas personas, a quienes admiro mucho, y contribuir con mi granito de arena para traer a la realidad la visión de Sam (Levinson) para hacer magia. Estoy ansiosa por compartirles lo que estamos haciendo" .

La serie del director Sam Levinson comenzará sus grabaciones en la ciudad de Los Ángeles.