El detalle que sacó a Ana Patricia Rojo de MasterChef Celebrity

La actriz Ana Patricia Rojo fue eliminada de MasterChef Celebrity el domingo por la noche, después de que su plato de pollo con vino tinto no estuviera cocido correctamente.

La competencia se puso difícil cuando los chefs limitaron los recursos de los concursantes, y Rojo no pudo usar una hornilla de campamento para terminar de cocinar sus zanahorias.

"No me gustó la sensación de no poder entregar el producto que quería", dijo Rojo.

La actriz agradeció al jurado por la oportunidad de aprender a cocinar, y dijo que había disfrutado mucho su tiempo en el programa.

"Ha sido una experiencia de autoconocimiento, de aprendizaje, de las mejores cosas que me llevo ha sido aprender de ustedes", dijo.

Rojo es la décima segunda celebridad eliminada de MasterChef Celebrity. Los ocho concursantes restantes son Irma Miranda, Cositas, Eduardo Capetillo Jr., Manu NNa, Mónica Dione, Romina Marcos, Fabiola Campomanes y Paco Palencia.

La final de MasterChef Celebrity se transmitirá el 12 de marzo.