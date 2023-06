Fallece Treat Williams, actor de la serie 'Everwood'

El actor de cine y televisión perdió la vida este lunes a los 71 años de edad.

El mundo del espectáculo se encuentra de luto tras la noticia del fallecimiento del talentoso actor veterano Treat Williams, quien a sus 71 años de edad perdió la vida en un trágico accidente de motocicleta en Vermont, según confirmó su antiguo agente, Barry McPherson, a CNN.

Richard Treat Williams, conocido artísticamente como Treat Williams, nació y estudió teatro en Rowayton, Connecticut. Tras su graduación se trasladó a la ciudad de Nueva York en busca de oportunidades en la actuación. Su carrera despegó cuando obtuvo el papel de suplente de John Travolta en el famoso musical "Grease" y posteriormente lo reemplazó como Danny Zuko.

La versatilidad actoral de Williams le permitió participar en diversos proyectos destacados. En 1979, protagonizó la adaptación del musical "Hair", dirigida por Milos Forman, y luego trabajó bajo la dirección de Sidney Lumet en el crudo drama criminal "Prince of the City".

Aunque se le auguraba un brillante futuro en la gran pantalla, las siguientes películas de Williams no alcanzaron el mismo nivel de éxito. Sin embargo, continuó trabajando de manera constante, participando en producciones como la nueva versión televisiva de "A Streetcar Named Desire", donde interpretó al boxeador Jack Dempsey, y en películas para televisión donde encarnó al jefe del FBI J. Edgar Hoover.

Transición y nuevo éxito en la TV

En la década de 1990, el actor experimentó una transición hacia roles diferentes, interpretando al villano en la adaptación del cómic pulp "The Phantom" y al agente Michael Ovitz en la película de HBO basada en el libro "The Late Shift", que relata la batalla por la sucesión de "The Tonight Show" entre Jay Leno y David Letterman.

Más adelante, Williams encontró un nuevo éxito en la televisión al protagonizar la serie "Everwood" de CW, seguida de una temporada en "Chicago Fire". En el último año, coprotagonizó la miniserie de HBO "We Own This City", una crónica sobre corrupción y política interna en el Departamento de Policía de Baltimore, producida por David Simon.