Pamella Roland, favorita de las estrellas

Entre la lista de sus clientas famosas se encuentran Angelina Jolie, Taylor Swift, Karlie Kloss, Jennifer Hudson, Emmy Rossum, Lily Collins, Eva Longoria, Madonna y muchas más.

Nació en Michigan para más tarde obtener en la Universidad de su estado un título en Negocios. En 2002, debutó con su colección integrada por hermosos trajes de noche y coctel, los cuales, dada sus confección y materiales, pronto le ganaron muchos clientes primero en Estados Unidos y luego en todo el mundo.

En el 2003, recibe el prestigiado Gold Coast Award, lo que la lleva a ser más popular y vender en tiendas tan importantes como Bergdorf Goodman, Neiman Marcus y Saks Fifth Avenue, así como las mejores tiendas especializadas nacionales e internacionales, incluyendo la boutique Frattina en la Ciudad de México.

En 2010, Pamella Roland fue incluida en el Consejo de Diseñadores de Moda de América (CFDA) y, en 2013, el Kendall College of Art and Design anunció el programa de Estudios de Moda llamado "The Pamella Roland DeVos School of Fashion".

El amplio atractivo demográfico de la marca no es de ninguna manera accidental, ya que Pamella conoce y atiende a una amplia gama de mujeres fuera de los centros de moda desde Nueva York y Los Ángeles hasta México. Mujeres que anhelan el mismo nivel de sofisticación, comodidad y glamour.

A continuación, y en exclusiva, esta diseñadora nos cuenta más de su exitoso negocio.

¿Cómo mantienes tu marca tan fresca y elegante?

Encontramos mucha inspiración en los viajes, pero también la innovación que se encuentra en el arte moderno. Así es como continuamos manteniendo nuestros estilos frescos, con inspiración constante. Nos ponemos al día sobre las tendencias de cada temporada pero aún tenemos en cuenta la estética de la marca.

¿Qué tan importante es la comodidad en estos días después de la pandemia?

Fit and Comfort son palabras que siempre han sido una piedra angular de nuestra marca. Siempre nos hemos esforzado por proporcionar a nuestros clientes diseños que los hagan sentir hermosos. Sin embargo, sentirnos cómodos con nuestra ropa es ahora nuestra principal prioridad.

¿Quién es la mujer que compra tus diseños?

Mi clienta es aventurera y le encanta probar cosas nuevas y emocionantes con nuestra marca. Es por eso que vuelven temporada tras temporada.

¿Sigues o marcas tendencias?

Definitivamente estamos al tanto de las tendencias, sin embargo, escuchar a nuestros clientes y sus necesidades siempre ha sido más importante. Nuestros clientes son un aspecto realmente importante y necesario para el proceso creativo.

¿Cómo han influido tus viajes en tus diseños?

Viajar es muy importante en mi inspiración. Visitar lugares tan ricos en cultura... es casi imposible no sentirse profundamente impactado. Cada vez que algo realmente deja una marca conmigo, tengo que llevarlo a mis diseños. Capturo lugares y momentos que despiertan mis intereses, y luego trabajo con mi equipo para implementar respetuosamente estas ideas en nuestras colecciones.

¿Es importante combinar negocios / marketing con diseño para tener éxito?

Es muy importante porque el marketing y los negocios son dos conexiones principales que tenemos con nuestros clientes. Podemos ver lo que el cliente ama y lo que no, por lo que podemos tomar estas notas y usarlas para futuras colecciones.

Si no prestáramos atención al marketing y al lado comercial, dejaríamos a nuestro cliente sin voz. Escuchar a nuestros clientes es lo que nos ha ayudado a tener éxito en los negocios durante más de 20 años.

¿Qué tan importante es tu familia en tu carrera?

Son el soporte que me mantiene y me impulsa a seguir siempre hacia adelante.

¿Qué sientes cuando ves uno de tus vestidos?

Cuando miro cualquiera de nuestros vestidos veo el viaje que atravesamos para dar vida al boceto, y me llena de gratitud para mi equipo.

¿Cómo ha sido vender en Frattina en la Ciudad de México?

Ha sido siempre una experiencia muy positiva y agradable ya que a las mujeres mexicanas les encanta mi ropa. Estoy muy agradecida con esta asociación con ellas.

¿Cuáles son los planes para los próximos años?

Yo pienso expander mi rango de consumidor llegando a personas que no han sido escuchadas por la industria y darles una voz para que ellos puedan confiar.