Ivonne Montero confiesa querer reconciliarse con sus padres

Tras coronarse como ganadora del reality show "La casa de los famosos 2", la actriz Ivonne Montero, reveló que desea reconciliarse con sus padres, pero principalmente con su mamá pues lleva años sin estar cerca de ella.

En uno de los capítulos de la temporada, Montero contó momentos importantes de su vida, como el nacimiento de su hija Antonella Melanitto, sus inicios en la actuación, competencias deportivas y la complicada cercanía que lleva con su madre.

"La relación no existe, de hace muchos años, recuerdo que mi despedida cuando me fui a vivir a Miami, fue de –no te me acerques- y me dio la espalda", expresó, meses atrás.

Además comentó que ella era la consentida, por lo que la separación le duele: pese a que no hubo una situación específica que las alejó, sí fue un cúmulo de cosas que tensaron el vínculo.

Ahora que ya tiene en sus manos los 200 mil dólares y puede retomar su vida, pues estuvo 90 días dentro de la famosa casa, comentó al canal de Youtuve "Vaya Vaya TV" que el encierro la hizo reflexionar con respecto a sus relaciones personales.

"En todo este tiempo (en el reality), por supuesto vienen cantidad de reflexiones acerca de uno, de su vida y es algo que quiero solucionar porque los necesito, porque son mis papás, porque yo me siento sola y es con quienes yo puedo contar".

La actriz de telenovelas agregó que hasta el momento no se ha podido acercar a su madre, pero con su padre si hubo una buena química.

"Mi papá súper bien con él, pero con mi mami es como difícil ahí la situación. Sé que aman a Antonella, y mi hija la pasa increíble con ellos. Ellos con ella. Lo voy a arreglar", comentó.

Montero dijo que tratará de ya no hablar del tema públicamente por respeto a su familia así como para evitar que las declaraciones se malinterpreten, pues dentro del show comenzaron especulaciones con respecto a que estaba hablando mal de su madre.

"A los padres se les respeta. Sí, claro, yo los respeto sobremanera, pero estoy contando mi historia de vida como cualquier otra persona la puede contar y en ningún momento yo he calificado a mi mamá ni la he cuestionado en lo absoluto; la respeto".

Añadió que ahora comprende situaciones de su vida y que arreglará la situación para poder cerrar el tema familiar.