Alicia Machado se muestra 'indomable'

La escena del entretenimiento ha recibido este 17 de agosto una dosis de autenticidad y revelaciones con la participación de la icónica actriz y modelo venezolana, Alicia Machado, en el nuevo reality show "Secretos de las Indomables".

Desde su debut en el mundo del espectáculo como Miss Universo en 1996, Alicia Machado ha cautivado a audiencias en todo el mundo, y ahora se dispone a compartir detalles íntimos y empoderadores de su vida en el nuevo reality show "Secretos de las Indomables” disponible en la plataforma gratuita Canela.TV

En una serie de 10 episodios emocionantes y conmovedores, "Las Indomables" buscarán romper estereotipos y revelar facetas desconocidas de las mujeres famosas del espectáculo.

Para este reality show, la cantante Yuri convocó a Alicia Machado, Ninel Conde, Patricia Manterola, Amara "La Negra" y Zuleyka Rivera a Tulum, México, donde de una manera divertida intercambiaron anécdotas, compartieron vivencias y exploraron los desafíos que enfrentan en la industria del entretenimiento, buscando inspirar y empoderar a través de sus historias de vida y desafíos superados.

Gran relación

La relación entre las integrantes del elenco ha sido significativa, con amistades de larga data y lazos profesionales que han trascendido la pantalla.

Machado, quien también está por estrenar en septiembre la película “Mejor viuda que mal acompañada” de la mano de ItatÍ Cantoral y Lucia Méndez, ha logrado establecerse como un auténtico ícono en la industria del entretenimiento.

“Tengo entendido que estrenamos en México, en todos los cines en septiembre, sale esta película que es una maravilla, yo vengo tratando de ser muy consecuente y tratando de seguir esta línea de seguir representando a las mujeres y ser solidaria y empática, esta unidad femenina, trato de llevarlo a mi trabajo tambien, esta película también es una unidad de mujeres por el bien común de todas”.

A lo largo de su trayectoria, ha demostrado que su impacto va más allá de su impresionante belleza y destacado talento, su compromiso inquebrantable con la igualdad de género y los derechos de las mujeres ha sido una característica distintiva de su carrera y de su vida.

“En el 2016 cuando vienen las elecciones de Estados Unidos para nadie es un secreto que yo tengo una historia con quién fue presidente de este país cuando fui Miss Universo, siendo yo una chiquilla de 18 años. Lo malo del pasado es que no se puede borrar, entonces el que me volvieran a traer ese pasado ya no siendo una chiquilla sino una señora, madre de una hija latina mexicana estadounidense, siendo yo una inmigrante estadounidense, veo todo lo que sucede, el propio abuso que se ha hecho en mi contra, que hubieran sido muy distintas si yo hubiera sido un hombre o a lo mejor yo no hubiera sido una reina de belleza, porque parece mentira pero siempre a la belleza es a donde más les gusta atacar y creo que todas esas experiencias me han dado la oportunidad de abogar por mis propios derechos y de todas nosotras” explicó.



Cambios positivos

Su participación en el reality show es solo una extensión de su dedicación a esta causa, buscando generar conversaciones y cambios positivos en la sociedad.

Desde su experiencia como Miss Universo hasta su lucha por el respeto y los derechos de las mujeres, Alicia Machado continúa siendo una voz influyente en la escena del entretenimiento.

Su participación en "Secretos de las Indomables" ofrece una ventana a su vida, su lucha y su autenticidad, inspirando a las nuevas generaciones a perseguir sus sueños y defender lo que creen.

Con su carisma, experiencia y compromiso, sigue siendo una figura que trasciende la pantalla, inspirando a personas de todas partes a ser valientes, auténticas e "indomables".