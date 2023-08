Fallece Mark Margolis, actor de Breaking Bad y Better Call Saul

Margolis nació en Brooklyn, Nueva York, en 1939. Comenzó su carrera como actor en el teatro, y apareció en varias producciones de Broadway. En la década de 1970, comenzó a aparecer en películas y series de televisión.

El actor estadounidense Mark Margolis falleció el viernes 4 de agosto de 2023 a los 83 años de edad. Margolis es mejor conocido por su papel de Héctor Salamanca en las series Breaking Bad y Better Call Saul.

Margolis nació en Brooklyn, Nueva York, en 1939. Comenzó su carrera como actor en el teatro, y apareció en varias producciones de Broadway. En la década de 1970, comenzó a aparecer en películas y series de televisión. Su papel más notable fue el de Héctor Salamanca en Breaking Bad y Better Call Saul.

Héctor Salamanca era un personaje parapléjico que usaba un timbre para comunicarse. Era un hombre de pocas palabras, pero era muy temido por sus enemigos. Margolis interpretó el papel con gran maestría, y ayudó a convertir a Héctor en uno de los personajes más memorables de Breaking Bad.

Margolis también apareció en otras series de televisión, como The Sopranos, The Wire y Entourage. También apareció en películas como The Godfather Part II, The Untouchables y Goodfellas.

Margolis fue un actor versátil y talentoso, que dejó un legado importante en el mundo de la actuación. Su muerte es una pérdida para la industria del entretenimiento.

Los familiares de Margolis han solicitado privacidad en este momento de duelo.