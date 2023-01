Pedro Sola confiesa haber estado enamorado de Pati Chapoy

El conductor aseguró que esa era su anécdota más importante, además otro miembro de la producción explicó que le pasaba lo mismo con Pati.

Pati Chapoy y Pedro Sola protagonizaron un curioso momento durante la última transmisión de "Ventaneando", pues en medio de la celebración de los 27 años del programa, el presentador confesó que quedó perdidamente "enamorado" de Chapoy cuando la vio por primera vez.

Este lunes 23 de enero la periodista y el resto de los conductores estaban compartiendo su emoción por los 7 mil 186 programas ininterrumpidos, por lo que la presentadora pidió a sus compañeros que hablaran sobre alguna experiencia vivida dentro del programa.

Daniel Bisogno fue el primero en hablar, ya que recordó la ocasión en que, mientras estaba al aire, le dieron la noticia de que su hija Micaela había nacido. Posteriormente, Pedrito reveló el recuerdo: "Después de 27 años yo puedo contar mil anécdotas, pero a mí la que más me impresiona es el día que te conocí cuando hicimos el piloto y yo me quedé sin respiración". Tras el comentario, Pati bromeando expresó que el conductor se había enamorado de ella: "Ni modo, así es la vida".

Si bien el conductor no dio más detalles del "amor" que llegó a sentir por la periodista, sí recordó que se sentía nervioso al verla. "Me enamoré de ti y me puse todo nervioso dije: ¡Ay señora! Tardé un año o más en poder hablarte de tú. En el programa te hablaba así, pero en la vida te hablaba de usted porque no podía".