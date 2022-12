René Franco es hospitalizado tras contagiarse de Covid-19

El conductor René Franco fue hospitalizado la noche del 27 de diciembre tras ser diagnosticado con Covid-19.

Con un mensaje en sus redes sociales, el conductor René Franco encendió las alarmas entre sus seguidores, pues reveló que se encuentra hospitalizado a consecuencia del virus del Covid-19, mismo que habría contraído recientemente.

LEE TAMBIÉN: ¿Kanye West desaparecido? Tienen días sin saber de él

Franco detalló que su estado de salud no es grave, pero que fue trasladado hasta el hospital debido a que todo se complicó la noche del pasado 27 de diciembre, por una bacteria que también entró en su sistema.

"Estoy en el hospital por una mezcla de Covid y una bacteria", escribió el también productor. Y aunque no dio más detalles sobre este padecimiento, sí confesó que "El Covid tiene más implicaciones de las que pensamos".

El polémico comunicador también aprovechó para mandar un mensaje a todos sus seguidores y pedirles que no bajen la guardia, ya que la pandemia aún no termina: "No se descuiden, si es una friega que este bicho los alcance y nunca se sabe cómo va a reaccionar el cuerpo", finalizó.

¿Cuál es su estado de salud?

Las palabras de Franco no sólo preocuparon a los usuarios, sino que despertaron una vieja conversación sobre las personalidades que se han declarado antivacunas; incluso, el conductor fue abiertamente cuestionado sobre si él ya contaba con el esquema completo: "¿Cuántas vacunas tienes?, le preguntaron; a lo que contestó tajantes: "Todas. Cuídense".

Cabe destacar que el propio René Franco había destapado su contagio el pasado 20 de diciembre: "Tenía que suceder, supongo. A la cama y a irme leve. Por favor realmente: hay muchos contagios. ¡Usen el cubrebocas!", compartió junto a una fotografía de su prueba.