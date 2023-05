Me corrieron en el pasillo de Televisa: 'Burro' Van Rankin

El conductor comentó que aunque no sabe el motivo de su salida, se siente dolido, pues fue el primero que hizo Miembros Al Aire.

Jorge Van Rankin, mejor conocido como 'El Burro', compartió que fue despedido del programa Miembros Al Aire en el que ha trabajado desde hace 14 años sin motivo aparente.

"La forma en la que hicieron las cosas se me hace un poquito desagradable, pero pues me corrieron, me corrieron en el pasillo de Televisa San Ángel sin darme una explicación, después de 14 años", explicó el conductor en un video.

"Ya no estaré más, por una decisión que ni yo sé; no me molesta, no es mala onda, ni como dicen por ahí 'sin yolanda maricarmen', no lloro porque me duela, gracias a Dios tengo trabajo, tengo invitaciones en otras cosas, pero me duele porque fui el primero que hizo este programa hace 13 o 14 años, y que te digan adiós sin saber por qué, ni te den la cara, ni te contesten, está fuerte, ¿no?, pero bueno, así se manejan algunos lugares que luego ni los patrones saben", agregó.

Y ahora qué sigue?

De inmediato internautas se conmovieron por su salida y le preguntaron al actor que pasará con los demás proyectos que tenía en televisa, como la serie 40 y 20.

"¿Entonces qué va a pasar con la temporada 10 de 40 y 20? Llevamos muchos meses esperando a que salga al aire, no nos hagas esto", escribió un usuario.

La publicación cuenta con 20 mil reacciones en menos de 24 horas y se convirtió en tendencia la salida del 'Burro' Van Rankin.

Hasta el momento Televisa no se ha pronunciado al respecto.