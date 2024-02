Christian Nodal comparte con sus fans el crecimiento de su hija, Inti

El cantante sonorense se encuentra preparando su próximo álbum y gira titulados 'Pa'l Cora'.

Hace unos meses Christian Nodal debutó en la paternidad junto a su pareja, la cantante argentina Cazzu, quienes en septiembre del año pasado recibieron a Inti, su primera hija. A poco tiempo de su nacimiento, Nodal utilizó sus redes para compartir con sus seguidores el crecimiento que ha tenido la bebé.

A través de su canal de difusión, el intérprete de 'Ya no somos ni seremos' contó a sus fanáticos que se encontraba de vacaciones a lado de su pareja y de su hija.

“ Me cayeron muy bien las vacaciones para ver crecer a la Inti que cada día está más preciosa, para estar con JuJu y disfrutar la casita ”,mencionó.

Nodal aprovechó la felicidad del momento que vivía al lado de su familia para detallarle a sus fans lo mucho que ha crecido su hija, quien próximamente podría convertirse en su corista, comentó bromeando.

“ Yo creo que de aquí a que empiecen los shows la Inti ya va a andar haciéndome los coros, porque se muere por hablar, se muere por cantar, se muere por probar la comida de nosotros, la gordita ”, compartió el sonorense.

El oriundo de Caborca también agradeció a todos los que le han regalado ropa a Inti, pues han sido tanto los regalos que no se ha tenido que preocupar por comprarle prendas.

“ Yo creo que Inti no ha necesitado comprar ropa, por que toda la hemos estado usando de ahí, muchas gracias por esos detalles tan preciosos ”, aseguró.

Viene disco y gira: 'Pa'l cora'

En el mismo canal de difusión, hace unos días Nodal anunció su nuevo disco 'Pa'l cora', el cual se estrenará el próximo mes de mayo, y reveló que prepara una nueva gira que llevará el mismo nombre.

Christian Nodal contó que será una gira memorable, pues hacía mucho que no tenía la oportunidad de planear un show como el que viene próximamente.

“ Va a ser una de las giras más chin..., pasa que nunca había tenido tanto tiempo para planear un show como el que estoy haciendo ”, destacó.

De acuerdo con el intérprete de 'Adiós amor', este disco será uno de los mejores que ha hecho porque incluirá ideas que tenía trabajadas desde hace mucho tiempo y reveló que representa un reto para él.

" Me siento bien motivado, (...) estos días han salido muy buenas melodías, casi no he hecho letras pero las melodías ya están. Para mí es como un reto muy grande porque le estoy metiendo mucha pasión y corazón, es la primera vez que voy a componer con mis músicos en persona ”, destacó.