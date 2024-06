Laura G es sometida a cirugía de emergencia tras sospecha de embarazo

La conductora visitó al ginecólogo tras sospechar que estaba embarazada por tercera vez, sin embargo, el diagnóstico médico fue completamente distinto y requirió una intervención quirúrgica de inmediato.

Laura G, exconductora de 'Sabadazo', recientemente consultó a su ginecólogo, ya que creía estar embarazada por tercera vez; sin embargo, el diagnóstico médico fue completamente diferente y resultó en una intervención quirúrgica de emergencia.

A través de Instagram, la también presentadora de 'Venga la alegría' explicó que la idea de un nuevo hijo la habría tomado por sorpresa, pero los estudios revelaron que se trataba de quistes en los ovarios, por lo que le realizaron exámenes médicos para determinar el tratamiento más adecuado para su bienestar.

Retrasos en ciclo menstrual

Según relató, durante varios meses experimentó retrasos en su ciclo menstrual. "Cuando fui al ginecólogo, no era un bebé, sino un quiste gigante que había crecido mucho" , detalló. "Me dijeron que no podía salir" , agregó sobre la necesidad de la operación.

Además del quiste diagnosticado, se encontró un segundo, ambos extraídos con éxito. En medio del proceso, su esposo, Naza, enfrentó un huracán en Cancún, lo que complicó su llegada para estar con ella.

"Total, me operaron ayer por la mañana de un quiste que resultaron ser dos. Uno estaba a punto de reventar y ahora estoy bien. Hay que ir al ginecólogo a checarse más seguido" , aconsejó a sus seguidores.

Reposo médico

Actualmente, la conductora se encuentra en casa descansando junto a su pareja y sus hijos. En una nueva publicación en su perfil, mencionó que debido a su reposo médico, tuvo que cancelar planes para este fin de semana y el siguiente.

"Aquí en reposo como me indicaron, viendo películas" , compartió. "Bien dicen que si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes" .

Laura G agradeció las muestras de afecto recibidas, incluyendo flores, globos y tarjetas.