Polémica roda a Adriana Fonseca; conductor Uber da su versión

Hace días, la actriz Adriana Fonseca causó polémica en redes sociales, tras denunciar una agresión por parte de un chofer de Uber, ahora es el taxista quien da su versión de lo sucedido.

La intérprete de la novela 'La Usurpadora' viajó en compañía de su mascota y traía consigo varias cosas, pero al ver que el chofer iba a alta velocidad, le solicitó que fuese más despacio y que la bajara de la unidad, lo que fue imposible, dado que en esos momentos se tránsito por el segundo piso del Periférico, a la altura de Viaducto.

"No sé qué hacer, maneja espantoso, casi choca. Amigos, no sé qué hacer. Acabo de colgar con ustedes y vengo con un señor que está loco. Estoy en el segundo piso, me recogió una cuadra más adelante y ya casi chocando. Cuando le dije que le bajara me dijo que bajara mi pie de un lugar, trae el carro asqueroso con vasos, viene gritando, dice que soy racista, le dije que soy Adriana Fonseca", expresó la actriz a través de un en vivo.

Da su versión

Gerardo Deveze, conductor de la unidad, salió a contar su versión a través de su cuenta de facebook.

"Me empezó a decir que era actriz, que era de Los Ángeles… No me grites, amiga. Todo mundo va a ver que eres gritona, relájate. No te estoy gritando”

De acuerdo con las declaraciones del conductor de Uber, todo inició por una vuelta de más, situación que causó el disgustó de Adriana, a la que contestó, luego de que le dijo loco, e invitó a estudiarse “por adentro”, pues, afirmó, la actriz exageró la situación.

"Se molestó la señorita porque di una vuelta de más porque no encontraba mi TAG, pero hay maneras de transmitir las molestias, no agrediendo. En pleno tráfico, tú me dijiste que te iba a estampar haciendo un cambio de carril. La locura la traes tú de pronto, debes estudiarte por adentro porque estás exagerando, tú eres la que habló al 911, yo vengo manejando. No te vengo insultando, no te vengo haciendo nada, al contrario”, añadió el conductor