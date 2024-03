Natalie Portman y Benjamin Millepied oficializan divorcio

La pareja se conoció en 2010 durante las filmaciones de 'El cisne negro'.

Natalie Portman y Benjamin Millepied están oficialmente divorciados después de 11 años de matrimonio, de acuerdo con el medio The Hollywood Reporter.

La actriz solicitó el divorcio al director y coreógrafo en julio, el cual finalizó en Francia el mes pasado, así lo informó People.

Su historia

La pareja se conoció en el set de filmación de 'El cisne negro' en 2010, película que le valió un Óscar como mejor actriz a Portman. Millepied fungió como coreógrafo de la cinta, ayudándola a aprender las secuencias de ballet para su papel.

Gracias al trabajo dedicado en este papel, Natalie ganó también un Globo de Oro a mejor actriz, bromeando sobre su nueva relación, que había dado como fruto un embarazo, en el discurso de aceptación del premio.

Natalie Portman no dudaba en mostrarse agradecida con el coreógrafo por darle el papel más importante de su vida.

La pareja se casó en agosto de 2012 y comparten un hijo de 12 años y una hija de 7.

Finalmente, ante la noticia del divorcio, diversos medios arribaron a la actriz pero se negó desde entonces ha dar declaraciones.

"Es terrible y no tengo ningún deseo de contribuir a ello", sentenció.

El trabajo más reciente de Benjamin Millepied fue en 'Dune: Part Two' y debutó como director con el largometraje 'Carmen'. Por su parte, Natalie Portman se encuentra grabando la película 'Fountain of Youth' y protagonizará la serie de televisión 'Lady in the Lake'.