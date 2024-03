Condenan a Josh Peck por guardar silencio ante el abuso a Drake Bell

Las personas especulan que puede tratarse de un acuerdo en el que Peck recibió dinero a cambio de su silencio.

Josh Peck, quien protagonizó con Drake Bell la serie infantil 'Drake & Josh', guarda silencio ante la experiencia de abuso sexual que su excompañero sufrió cuando tenía 15 años, época en la que ya trabajaban juntos, motivo por el que ha sido muy criticado por las y los fans de la serie, quienes se muestran decepcionados de la poca solidaridad del actor.

Esta mañana, Josh, que dio vida a Josh Nichols en el programa de Nickelodeon, compartió un video de TikTok que pretendía ser divertido, sin embargo, el contenido no tuvo la reacción esperada entre sus seguidores, que han criticado al actor de 37 años por no pronunciarse ante las más recientes declaraciones de Drake, en las que da a conocer el abuso sexual del que fue víctima, siendo menor de edad.

Abuso de Brian Peck

En el documental 'Quiet on set: the dark side of kids TV', Bell -también de 37 años- rememora los abusos que vivió a manos de Brian Peck, el instructor vocal que tuvo durante su colaboración en Nickelodeon.

Los acontecimientos tuvieron lugar en 2001, cuando Drake trabajaba en 'El show de Amanda', como personaje secundario; el adolescente y Brian crearon una relación muy estrecha debido a que compartían muchos intereses, o así lo creyó él en esa época, pues ahora piensa que fue el instructor vocal quien generó un hábitat de mucha química entre los dos para ganarse su confianza.

El padre de Drake, Joe Bell, también participa en el documental y refiere que nunca vio con buenos ojos que Brian fuera tan cercano a su hijo, pues llegó a ser testigo de cómo lo abrazaba por la cintura o lo tocaba constantemente en los hombros, pero cuando trató de ser sigiloso y vigilarlos con cuidado, la amistad entre los dos ya se había concretado.

Pero no fue sino hasta una gira que realizaron, en la que Drake y Brian viajaron con la producción del canal, y sin la presencia de la mamá y el papá del actor, que el instructor realizó el primer tocamiento inapropiado contra Bell que, atemorizado, guardó el secreto por mucho tiempo, hasta que tuvo el valor de hablar con su progenitora.

Josh mantiene el silencio

Tras la revelación del intérprete de 'Found a way', Josh no ha emitido ningún juicio al respecto, lo que ha sido muy mal visto por las y los fans de la serie, pues si bien, desde que Peck se casó y no invitó a Drake a la boda, su relación se quebrantó notablemente, pues fueron compañeros y amigos a lo largo de ocho años, desde que aparecieron juntos en 'El show de Amanda', de 1999 al 2003, y más tarde en 'Drake & Josh', de 2004 a 2007.

De acuerdo con quienes lo critican, Peck fue obligado a callar, luego de recibir dinero para mantenerse imparcial en el asunto, lo que ha sido interpretado como un acto de cobardía y poca solidaridad.

Cabe recordar que, en 2019, Josh y Drake tuvieron un acercamiento, debido a que Peck pensaba relanzar la serie que un día protagonizaron, esta vez bajo el título 'Josh & Drake', sin embargo, no llegaron a ningún acuerdo, debido a que el guion -escrito por Josh- retrataba a Bell como un fracasado.