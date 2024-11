SIBO: La enfermedad que padece Selena Gomez

La actriz se sinceró sobre el trastorno que sufre y que afecta su salud todos los días

Selena Gomez está harta de las críticas contra su cuerpo, por lo que se vio obligada a revelar ante todos que padece SIBO (sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado).

Durante un evento para la promoción de la película "Emilia Pérez", la ex estrella Disney decidió sincerarse sobre los cambios que ha tenido su complexión física.

La cantante explicó que tiene SIBO, una condición que le provoca inflamación en el abdomen y afecta su sistema digestivo.

"Tengo SIBO en mi intestino delgado. Se inflama. No me importa no parecer un monigote. No tengo ese cuerpo. Fin de la historia. No, no soy una víctima. Solo soy humana", señaló la cantante.

Esta enfermedad produce un exceso de bacterias en el intestino delgado, lo que provoca que el cuerpo no pueda absorber adecuadamente las grasas, carbohidratos y protehínas, además de provocarle diversos problemas de salud.

El SIBO suele asociarse a las complicaciones en cirugías abdominales, pero también pueden derivarse de problemas estructurales en el tracto gastrointestinal o enfermedades como Lupus, que también padece Selena.