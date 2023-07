Alfredo Adame arremete contra Apio Quijano

Durante una entrevista con la conductora Shanik Berman, el actor aprovechó para despotricar en contra del cantante y del hecho que el famoso reality de Televisa le haya ayudado a acrecentar su fama.

Alfredo Adame otra vez está envuelto en la polémica, pero esta vez no se trata de ningún pleito con su acérrimo rival Carlos Trejo ni de ningún video en el que haya sido captando demostrando sus habilidades para las artes marciales; sin por las polémicas declaraciones que hizo sobre Apio Quijano, participante de "La casa de los famosos México".

Durante una entrevista con la conductora Shanik Berman, el actor aprovechó para despotricar en contra del cantante y del hecho que el famoso reality de Televisa le haya ayudado a acrecentar su fama.

Sin ningún tipo de reparo, Adame llamó al integrante de Kabah "zángano" y hasta puso en duda su prestigio como artista:

"Apio Quijano es un zángano, inútil que no sirve para nada y que la vida se le fue en andar en sus frivolidades y con sus estupideces, en vez de prepararse, de hacer oficio y de ganarse un prestigio’, dijo.

Aunque sí reconoció la trayectoria que Quijano lleva dentro de la industria de la música junto a sus compañeros de Kabah, el también presentador negó que el cantante fuera un artista de mundo y así reaccionó cuando se enteró de la posibilidad de que fuera a recibir un protagónico en algún proyecto de la televisora de San Ángel:

"No tiene ni el calibre. ¿El protagónico de qué? ¿De telenovela?. Se la darán de mesero de restaurante fino, de bailarina de can can en algún espectáculo. No creo", agregó.