Paulina Mercado reaparece en un video tras operarse por cáncer

La conductora publicó un video para enviar un mensaje a todos sus seguidores

Paulina Mercado reapareció en redes sociales luego de someterse a una cirugía para extirparle un tumor cancerígeno en la garganta.

La conductora de "Sale el Sol" publicó un video donde envió un mensaje de agradecimiento a todos sus seguidores, colegas y amigos que se solidarizaron con ella luego de que este lunes diera a conocer su diagnóstico y la operación que se realizaría.

" Yo les quiero contar que estoy increíble que estoy super bien. Super agradecida con Dios. La operación fue todo un éxito me fue increíble. El tumor estaba algo grandecito y lo quitaron todo, estaba encapsulado, ya no tengo nada en el cuerpo, nada ", dijo Paulina en el video en redes sociales.

También confirmó que el cáncer ya no está en su cuerpo, ya que el tumor fue extirpado a tiempo antes de que se expandiera a otros órganos.

" Afortunadamente no pasó a la tiroides, no pasó a la tráquea, no pasó a los ganglios, fue súper a tiempo. Mi cuerpo funciona increíble, ya no tengo nada, estoy totalmente limpia. Es un regalo poder compartírselo ", explicó.

En la emisión de este miércoles de "Sale el Sol", Ingrid Coronado dio detalles sobre la salud de su compañera y aseguró que está muy bien y recuperándose en casa.

" Hoy estamos de celebración, estamos muy contentos porque nuestra Pau (Mercado) salió muy bien de su cirugía. Ya está en casa, con el buen humor que tiene siempre, ya escribe mensaje. Le mandamos mucha luz. Te queremos mi Pau ", contó Ingrid.

Ana María Alvarado agregó que la cirugía se llevó a cabo el lunes a las 15:30 horas, de acuerdo a información que le compartió Juan Soler, pareja de Paulina.

“ La operación empezó alrededor de las 3:30 y a las 9 de la noche la subieron a su cuarto, está bien, Juan Soler ya nos informó a todos que salió de maravilla, todo está bien y Paulina ya como si nada ”, comentó.

Y dijo que aunque el tumor ya no está en su cuerpo, probablemente Paulina deba tomar algún tratamiento para que el cáncer no regrese.

“ El tumor está encapsulado, entonces parece que al quitarle el tumor ya no habrá ningún problema (...) me imagino que tiene que haber un tratamiento después de la operación para que el cáncer no regrese, pero esperemos que pronto pueda estar en remisión, pero hay buenas noticias, no se ramificó nada, está localizado y lo quitaron ”, indicó.