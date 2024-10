Paola Rojas anuncia su salida de 'Netas Divinas'

La conductora de televisión compartió la noticia a través de un video en redes sociales y reveló la razón de su repentina salida.

La conductora de televisión Paola Rojas anunció a través de un video en redes sociales su salida de 'Netas Divinas'.

Rojas se incorporó al programa en 2018, y después de seis años tuvo que despedirse del proyecto.

"Lamentablemente no hubo oportunidad de despedirme al aire y lo lamento mucho. Les pido a ustedes y a la audiencia de 'Netas Divinas' una disculpa por eso, no fue una decisión mía; sin embargo, me despido por esta vía que es la que tengo, sobre la que sí decido yo y sobre la cual tengo yo control" , expresó en la publicación de Instagram.

La conductora, además, aprovechó para despedirse de cada una de sus compañeras, a las que les agradeció por sus enseñanzas, los momentos compartidos, y declaró estar segura de que su amistad traspasa la televisión, por lo que está firme en continuar su relación con ellas.

¿Por qué dejó el programa?

Sobre la repentina salida, Rojas reveló que se debió a que tiene nuevos proyectos que no le permitían continuar en el programa.

"Vienen nuevas cosas para mí en el ámbito informativo. Lamentablemente, estos nuevos proyectos no son compatibles, no me permitieron en televisión continuar en 'Netas Divinas' y al mismo tiempo abrazar estos nuevos proyectos que vienen. Esto ha sido durísimo" , compartió.

Paola Rojas terminó el video al borde del llanto expresando profundo agradecimiento con la audiencia y la producción: "Ya le paro porque estoy muy conmovida y no quiero ponerme a llorar aquí y hacer un papelón, pero gracias a todos los que me han abierto puertas y gracias a ustedes que me siguen con tanto cariño. Gracias con el corazón" , concluyó.

Sus compañeras del programa dejaron comentarios de agradecimiento y cariño, compartiendo la idea de que su amistad prosperará.