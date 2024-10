Paola Rojas prepararía su regreso con otra televisora

La periodista acaba de anunciar su salida del programa "Netas Divinas" de Unicable

Paola Rojas se vio obligada a despedirse de "Netas Divinas" tras seis años al aire. Sin embargo, ya estaría preparándose para regresar a la pantalla de la mano de otra televisora.

El periodista Jorge Carbajal dijo que su colega se fue de Televisa porque pronto comenzará un proyecto con Imagen Televisión, donde supuestamente reemplazará a Nacho Lozano, conductor de un programa de noticias.

" Desde cuando sabíamos que Paola Rojas iba a entrar a Imagen en lugar de Nacho Lozanos, que Nacho Lozano va en lugar de Ciro Gómez Leyva en la noche. Si desde cuando sabíamos esto pues también los ejecutivos de televisa" , dijo Jorge Carbajal.

Ciro Gómez Leyva dio a conocer que se irá a España, donde tendrá su propio proyecto televisivo, por lo que ahora Nacho tomaría su lugar y, al parecer, Paola tomaría el de él.

También Jorge dijo que por este motivo Televisa no permitió que Paola se despidiera al aire de la audiencia de "Netas Divinas" ni tampoco de sus compañeras, por lo que tuvo que hacerlo por medio de sus propias redes sociales.

" Ya Paola Rojas se despidió de Televisa o más bien la despidieron. Esa es la realidad, la despidieron. Oye no la dejaron ni despedirse de las Netas Divinas, nada, así, bueno con lágrimas en los ojos dijo adiós (...) acuérdense que ella estuvo en noticieros de Televisa por muchos años y ahora ya va pa' afuera ", relató.

"Pues ahí está Paola Rojas que no la dejaron despedirse, pero también hay que ver por qué no la dejaron despedirse. Yo creo que ahí tiene que ver que no le hagamos al tarugo, desde cuando sabíamos que Paola Rojas iba a entrar a Imagen".