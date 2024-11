Paola Durante se retira del medio; acusa a Emma Pulido de maltrato

La exintegrante de "La Casa de los Famosos México" dijo que se alejará de los espectáculos tras ser eliminada de "Las Estrellas Bailan en Hoy"

Paola Durante acaba de ser eliminada del reality "Las Estrellas Bailan en Hoy" y con esto, dejó en claro que se retirará definitivamente del medio del espectáculo.

De acuerdo lo que declaró la exparticipante de "La Casa de los Famosos México" para el canal de YouTube de Edén Dorantes, lo que la orilló a tomar la decisión fueron los maltratos que presuntamente sufrió por parte de Emma Pulido, una de las jueces del reality show del matutino de Televisa.

" Ema Pulido me humilló hasta donde más pudo y qué lástima que una mujer ataque a otra mujer ", lamentó Paola.

" Ema Pulido humilla mucho a la mujer, aguanté mucho, pero la mujer ya no se tiene que quedar callada. Me quedé callada por respeto, pero no estoy de acuerdo ".

Dijo que toda la situación le hizo decepcionarse del medio artístico, por lo que prefiere, por salud mental, retirarse de los realities shows.

" Es un circo con el que no estoy de acuerdo y para mí se acaban los realities. No soy chica reality, no puedo con esto ”, expresó.

Agradeció también el apoyo de sus fans durante su paso por "Las Estrellas Bailan en Hoy" y que en estos momentos de su vida se dedicará a sus trabajos personales.

“ Se acabó. Ya se acabó, es tiempo de que me retire, de que me vaya a mi casa a pintar, con mi hija, mi familia y mis conferencias ”, finalizó.