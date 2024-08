¿Odalys Ramírez tiene Covid-19?

Su ausencia en la gala de ‘La Casa de los Famosos’ causó preocupación entre los usuarios.

Chamonic reveló a través de sus redes sociales que la razón por que Odalys Ramírez se ha ausentado en la gala de robo de salvación de La Casa de los Famosos del pasado jueves 22 de agosto, pues esto es debido a que la conductora dio positivo a Covid-19

“Odalys Ramírez, conductora de @lacasafamososmx dio POSITIVO A COVID y se estará recuperando en estos días. Por ese motivo no está en el programa ni hoy ni mañana , ojalá la próxima semana regrese , recupérate por ti” , compartió en su cuenta oficial de Instagram.

Los usuarios se mostraron preocupados al percatarse que Odalys se encontraba ausente del programa, ante esto, la misma conductora salió a emitir un mensaje a través de historias de Instagram, donde afirmó que no asistirá a las galas los próximos programas.

Cabe resaltar que hasta el momento el rumor del posible contagio de covid de la famosa aún no ha sido confirmado, pero sí mencionó que se encontraba enferma y que “no sería prudente” presentarse en el foro de grabación, por lo que usuarios no tardaron en especular que posiblemente sea porque se encuentra contagiada por covid-19

“Hoy no voy a estar en la gala de canal 5 de La Casa de los Famosos México porque estoy un poco enfermita y no es producente que esté ahí, primero tengo que recuperarme y ponerme bien. No voy a estar ni hoy ni mañana, entonces preferí avisarles antes de que su mente comience a dar muchas vueltas”, mencionó Odalys.