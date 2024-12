Novio de Gala Montes arremete contra Adrián Marcelo

Gala Montes recibió burlas sobre su físico por parte de Adrián Marcelo.

La polémica entre Gala Montes y Adrián Marcelo parece no tener fin. A pesar de que han pasado tres meses desde la finalización de La Casa de los Famosos, los enfrentamientos continúan en redes sociales. Esta vez, fue la pareja y manager de la actriz quien arremetió contra el comediante, luego de que éste hiciera burlas sobre el físico de Montes.

Todo comenzó el 26 de diciembre, cuando Gala Montes confirmó, durante una transmisión en vivo, que mantenía una relación sentimental con Icho Van: “Sí, sí ando con el Icho y con más personas. Icho y yo tenemos una relación abierta desde hace mucho tiempo. Antes que todo, él es mi cómplice, mi amigo, el amor de mi vida” , declaró la actriz.

Ante sus palabras, los usuarios no tardaron en reaccionar, y algunos incluso apoyaron las críticas de Adrián Marcelo hacia Gala. A lo que la actriz respondió: “Es grave que digan que un tipo que quería aventarle ácido a otra mujer TENÍA RAZÓN jajaja, háganme el favor”.

El comediante no se quedó callado y respondió: “No sé qué tiene más caídas, si su carrera o las chi…”

Ante este ataque, Icho Van, el contrabajista y pareja de Gala, no dudó en defenderla. Retó directamente a Adrián Marcelo, criticando su actitud hacia las mujeres: “Violentando a una mujer por cómo se ve su cuerpo, en X… A ver si me lo vienes a decir tú solito, a la cara” , respondió Icho, desafiando al comediante a enfrentar la situación cara a cara.

Campaña de apoyo a Gala Montes

En respuesta a las críticas, los usuarios de Twitter comenzaron a mostrar su apoyo a Gala Montes. El 30 de diciembre, la tendencia “Te amamos Gala” se convirtió en un símbolo de respaldo hacia la actriz, quien ha sido blanco de múltiples ataques en las últimas semanas.

Los mensajes de apoyo no tardaron en llegar: “Por el hermoso ser humano que eres, respetamos tu vida y admiramos tu trabajo. Siempre estaremos a tu lado, de la mano para que nos lleves hasta donde tú quieras”; “Eres poderosa porque te atreves a ser auténtica, no porque seas perfecta”; “Todos cometemos errores, pero conocemos el gran corazón que tienes y cómo te esfuerzas cada día por ser mejor persona. No somos quienes para juzgarte, quiero que sepas que mi apoyo será incondicional, te adoro por ser como eres”.