Niurka perdió un bebé por exigencias de Juan Osorio en "Aventurera"

La vedette dijo que cuando protagonizó "Aventurera", su ex pareja la hizo trabajar con tal intensidad que tuvo un aborto

Niurka hace nuevas revelaciones inquietantes contra Juan Osorio, y en esta ocasión habló de la explotación que sufrió por parte del productor cuando protagonizó "Aventurera", al grado de perder un bebé.

En una entrevista con Marcos Antonio Silva, la vedette cubana relató que en 2000 estaba embarazada mientras se preparaba para debutar en el famoso musical cuando descubrió que estaba embarazada. Pese a su estado, Osorio no la dejó descansar lo suficiente, lo que provocó que sufriera un aborto espontáneo.

“ Y o tenía trabajo de lunes a lunes. A veces tenía dos trabajos el mismo día. Imagínate de dónde saqué la energía, que perdí un embarazo de lo desnutrida que estaba en el 2000 en ‘Aventurera’ ”, dijo.

La actriz dijo que su ex la hizo trabajar en exceso y lo acusó de ser un "tacaño", ya que no la ingresó en un hospital privado hasta que fue tarde.

“ Imagínate cómo estaba que terminé en el hospital vomitando hiel y bilis porque no tenía nada en el estómago. Estaba así de flaca. Cuando me recuperé fue ‘órale, a ganar billete’. Cuando él me internó obviamente lo hizo porque no le quedó de otra, si hubiera sido por él no me lleva ”, reveló.

NIURKA ESTALLA EN LLANTO CONTRA JUAN OSORIO

La guerra verbal contra Juan Osorio no terminó ahí, pues Niurka volvió a despotricar contra él a través de sus redes sociales, al grado de estallar en lágrimas.

La vedette, quien se ha encargado en las últimas semanas de señalar la mala actuación de Irina Baeva en "Aventurera", reclamó a su ex pareja por haberse desentendido de su hijo Emilio Osorio a lo largo de una década.

“ Diez años, sin importarte tu hijo. Sí te tuviste que haber comprado una pu… calidad humana para Irina ¿Dónde venden esa chin…? Para que yo compre una para ti. Cuando una década después puse a tu hijo en tus manos y pagaste para que desapareciera el video home del mercado. Obviamente pagaste para que tu hijo no lo viera, pero entérate, yo se lo enseñé ”, comentó.

Y también reveló que por culpa de Juan Osorio también estuvo por sufrir hipotermia durante la grabación de una telenovela.

“ Cuando me dejaste dos horas, que me dio hipotermia, en la última escena de ‘Velo de novia’ dentro del agua, en Veracruz ¿En dónde estuvo tu calidad humana? ”, dijo.

Y para ponerle fin a esta guerra de declaraciones, Niurka le advirtió que dejara de hablar de ella, o sacaría a la luz todos sus "trapos sucios".