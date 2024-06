Critican a Ninel Conde por burlarse de un pasajero de avión con ansiedad

La llamada "Bombón Asesino" fue duramente criticada por su falta de empatía ante las enfermedadesmentales.

Nuevamente Ninel Conde está en el ojo del huracán, pues ahora fue duramente criticada por burlarse de un pasajero con problemas de ansiedad.

El llamado "Bombón Asesino" publicó una historia en Instagram donde compartió un video de una persona que movía repetidamente su pierna, lo cual es una señal de una persona con ansiedad.

Junto al material audiovisual, la actriz compartió el siguiente mensaje: " Lo que me faltaba, un vecino con ansiedad extrema... qué estrés, no les miento, lleva así 30 minutos sin parar ".





La publicación fue comentada en el programa "Sale el Sol", donde la conductora Joanna Vegabiestro, quien criticó la forma en que Ninel expuso al pasajero y se burló de su condición.

" Sabes qué Ninel, qué falta empatía. Tú misma estás escribiendo ansiedad extrema. ¿Sabes lo que le causa a una persona a veces el miedo a volar? Y que tú lo grabes cuando tú eres la que pide que no se metan contigo. Se me hizo de muy mal gusto esto que hiciste y yo creo que recapacita. No se vale este video que subiste. ¿Qué te pasó por la cabeza? ", lamentó Jonana.

Los internautas también criticaron la falta de empatía de la famosa ante las enfermedades mentales.