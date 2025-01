Desmienten reconciliación con José Emilio Fernández y Ana Bárbara

Ana Bárbara se reconcilió con Emiliano.

El tema de Ana Bárbara y su reconciliación con José Emilio Fernández estuvo a la orden del día, esto tras las acusaciones del hijo de la difunta Mariana Levy donde señalaba a la pareja sentimental de la cantante de maltratar a los hijos de Levy en 2023, ante esto, Gustavo Adolfo Infante negó tal arreglo entre las figuras públicas.

A pesar de las noticias que dieron de que Ariel López Padilla y José Emilio habían arreglado sus diferencias durante la Navidad, Gustavo Adolfo negó tal hecho categóricamente estos comentarios en el programa ‘Sale el Sol’.

“Sí, se ve, Ariel no sabe, no tienen la menor idea de nada, hablé yo con José Emilio, bueno, me mensajeé con él, le digo: ‘¿qué ya te reconciliaste con Ana Bárbara?’, y me responde: ‘que yo sepa no, al menos que no me hayan avisado'”, reveló el periodista experto en espectáculos.

Ante esto, Infante, declaró que Ana Bárbara fue quien se reconcilió con Emiliano, otro de sus hijos: “con él se reconcilió porque cuando fue a la Arena Ciudad de México ella, con la MS, llegó con Emiliano, sin el marido, y ya me enteré que Emiliano continúa viviendo con Cati, con la nana, allá en Los Ángeles, pero ya está a punto de regresar con la mamá, y al marido (…) Ángel Muñoz, es con el que no se habla él”.

Por otro lado, Ana María Alvarado, también periodista, señaló que la intérprete de ‘Bandido’ no le ha dado la prioridad necesaria sus hijos y que debe de aprender a separar sus relaciones amorosas con sus hijos: “una cosa es tu relación con el marido, si ella está contenta y feliz, y otra tus hijos, pero los hijos van primero (…) o sea, sí okay, yo quiero mi vida, pero mis hijos no te metas, con mis hijos lo veo yo, a mis hijos los cuido yo, y tú en esta relación no intervengas”.

José Emilio da declaraciones al respecto

José Emilio fue abordado sobre este tema, donde contundentemente negó alguna reconciliación con Ana Barbara, además, mencionó que desconoce acerca del tema y el porqué se le ha cuestionado tanto en estos días.

“A mi no me han avisado nada, yo no estoy enterado del tema”, señaló.