Muere Roger Palm, baterista de la banda ABBA, a los 75 años

El músico colaboró con la agrupación en grandes éxitos como "Dancing Queen" y "Mamma Mia".

Roger Palm, famoso músico y ex baterista del grupo sueco ABBA, falleció el pasado 21 de septiembre a los 75 años de edad.

La familia recientemente publicó un comunicado donde daba a conocer la noticia del deceso del famoso músico, quien luchó contra el Alzheimer durante varios años.

" Era un tipo cálido y humilde que siempre defendía a sus amigos y familiares. Lo extrañaremos mucho y deja un gran vacío detrás de él. Todos lo recordaremos con gran corazón ", escribió la familia en redes sociales.

Roger Palm, nacido en Suecia, colaboró con varios artistas y bandas como Gimmicks y Beatmakers.

Se unió a ABBA en la década de 1970 y tocó con ellos por primera vez con la canción "Rock n' Roll Band" de 1972. Desde entonces, participó en la grabación de varios de los éxitos más importantes de la banda como "Dancing Queen", "Mamma Mia", "Thank you for the music" y "Take a chance on me".