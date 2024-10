Muere Michael Newman, estrella de 'Guardianes de la Bahía'

El famoso actor falleció a los 68 años por complicaciones cardiacas derivadas del Parkinson.

Michael Newman, actor reconocido por protagonizar 'Guardianes de la Bahía' (Baywatch), falleció a los 69 años de edad.

De acuerdo a la información compartida por People, el histrión murió por complicaciones cardiacas que se derivaron del Parkinson que le diagnosticaron en 2006.

La noticia también fue confirmada por Matt Felker, amigo cercano de Michael y también el director del documental 'After Baywatch: Moment in the sun', de Hulu, donde hablaba sobre lo sucedido con el elenco después de la serie.

"Michael Newman falleció por complicaciones cardiacas la pasada noche del domingo 20 de octubre y estuvo hasta el último momento rodeado de su familiares y amigos" , informó Matt.

"Vi a Mike la última vez que estuvo consciente y me miró y al estilo típico de Mike me dijo: 'Llegaste justo a tiempo'" .

En 'Guardianes de la Bahía', Newman fue reconocido por interpretar a un surfista y salvavidas que junto a sus compañeros combatía el crimen y se encargaba de proteger las playas de California. De todo el elenco de la serie, él era el único que era un salvavidas en la vida real.